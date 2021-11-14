لماذا يجب علينا دعم التطبيقات المفتوحة المصدر؟

قد يدور في بالك سؤال مهم وهو: ما هي الفائدة التي تعود على الشخص أو المؤسسة عند نشر تطبيقاتها وأدواتها بشكل مفتوح المصدر؟

في الحقيقة هناك عدة أسباب تدفع الأشخاص والمؤسسات وحتى الحكومات إلى تبني التطبيقات المفتوحة المصدر، هذه الأسباب قد تكون أخلاقية أو من أجل منفعة شخصية تعود على الفرد أو المؤسسة.

فوائد للمؤسسات

الاستفادة من المبرمجين في عمل ذو قيمة أعلى

دائمًا ما يقال إن جميع المشاكل السهلة تم حلها في مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر، أدوات التدوين وإدارة المحتوى وأنظمة التشغيل كلها تم إنشائها بجودة عالية تنافس باقي الحلول المغلقة المصدر بقوة مثل نظام لينكس، أو حتى حلول سيطرت على السوق مثل نظام إدارة المحتوى ووردبريس.

بدلًا من اختراع العجلة وتضييع الوقت يمكنك استخدام أدوات وحلول تم إنشائها سابقًا بكفاءة عالية وبشكل مجاني تمامًا، ويمكنك استثمار الوقت في حل مشاكل لم تحل سابقًا مما يعطي قيمة أكبر لمؤسستك.

تكاليف أقل

استخدام التطبيقات المفتوحة المصدر يقلل من التكاليف الشهرية التي تدفعها مؤسستك لتطبيقات مغلقة المصدر.

قانون لينوس (Linus’s law)

“بعيون كافية، كل المشاكل سوف تُحل”

بمعنى إذا كان هناك عدد كبير من المبرمجين، أغلب المشاكل سوف يتم كشفها وإصلاحها بسرعة.

ولهذا التطبيقات المفتوحة المصدر يمكن أن تنتج برامج أكثر جودة من التطبيقات المغلقة المصدر لأن التطبيقات مغلقة المصدر سوف يتم كشف أخطائها وتطويرها من قبل فريق المبرمجين الخاص بالشركة.

أما التطبيقات المفتوحة المصدر تعطيك ثلاث نقاط قوة وهي:

فرصة للاستفادة من مبرمجين ذو خبرات عالية من مختلف أنحاء العالم، وتنوع الأفكار المقترحة من قبل مبرمجين من بيئات مختلفة.

عدد المبرمجين المساهمين في المشروع قد يصل إلى عدد ضخم.

التطبيقات المفتوحة المصدر مصممة لتتناسب مع حالات استعمال واسعة وليس فقط حالات محددة من قبل الشركة المصنعة (بالإضافة إلى إمكانية تعديل التطبيق بما يناسب استعمالك الخاص).

التطبيقات المفتوحة المصدر هي المستقبل

الكثير من المؤسسات العصرية تعتمد على التطبيقات المفتوحة المصدر، وعدد متزايد من المؤسسات القديمة بدأت تعتمد على التطبيقات المفتوحة المصدر، حتى مايكروسوفت التي كانت من أشد الكارهين للتطبيقات المفتوحة المصدر بدأت تستثمر في التطبيقات المفتوحة المصدر واشترت Github بمليارات الدولارات.

باقي الشركات الضخمة مثل أدوبي وIBM وSAP أيضًا تساهم في مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر.

لا حاجة لانتظار التحديثات

من الاعتيادي وجود أخطاء ومشاكل أمنية في التطبيقات، فهذه المشاكل هي أبدية، ولكن ميزة التطبيقات المفتوحة المصدر هي أنه يمكنك البدء بحل هذه المشاكل على الفور بدلًا من مراسلة الشركة الناشرة للتطبيق وانتظار التحديث القادم.

أو حتى تطبيق تعديلات كبيرة لكي يناسب التطبيق احتياجاتك.

معيارية التصميم

التطبيقات المفتوحة المصدر مصممة بمعيارية (Modularly Architected) ونعني بالمعيارية أن التطبيق مقسم إلى عدة أجزاء وذلك لكي يناسب حالات الاستخدام المختلفة للمستخدمين، مما يجعل عملية التطوير والتعديل على التطبيق مرنة.

تسويق مجاني للشركة

الشركات المساهمة في التطبيقات المفتوحة المصدر لها سمعة إيجابية بين المستخدمين وبالأخص المستخدمين الذين يعملون في القطاع التقني، وهذه السمعة قد تجذب موظفين ذو مهارة عالية إلى العمل في شركتك.

يمكن للمبرمجين العمل في المشاريع المفتوحة المصدر التي تديرها شركتك وتجربة بيئة العمل قبل التقدم للوظيفة مما يزيد من فرصة تقديمهم للوظيفة إذا ما أعجبتهم بيئة العمل.

فوائد للأفراد

وسيلة للتعلم

إذا كنت مبرمجا أو تطمح لأن تكون واحدًا فأن مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر هي وسيلة رائعة ومجانية للتعلم وتطوير نفسك.

يمكنك اختيار مشروع يعجبك ومن ثم قراءة التوثيق الخاص بهذا المشروع، وبعدها يمكنك العمل على الإبلاغ عن المشكلات الموجودة واقتراح تعديلات والعمل على حل المشكلات الموجودة أو حتى إنشاء نسخة خاصة بك من المشروع.

التسويق لنفسك

كما أن مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر طريقة جيدة لتسويق الشركات لنفسها، الأمر ممثال مع المبرمجين، سوف ترى الشركات عملك وربما تطلبك للعمل معهم.

بالإضافة إن حسابك على منصة مثل Github هو عبارة عن معرض أعمال لك، والكثير من الشركات تطلب حسابك على Github لرؤية أعمالك السابقة وجودتها.

هواية

مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر مليء بالهواة سابقًا، وهو يعتبر هواية ممتعة يمكنك ممارستها في أي وقت شئت وفي نفس الوقت تقدم من خلالها منفعة للعالم.

حوافز أخلاقية

حرة بدون قيود

وتتضمن الحرية في التطبيقات المفتوحة المصدر أربع ركائز: حرية الاستخدام، وحرية دراسة التطبيق وتعديله، وحرية إعادة نشر وتوزيع التطبيق، وحرية نشر وتوزيع نسختك المعدلة من التطبيق.

التطبيقات المغلقة المصدر بها مخاطرة، حيث يمكن أن يتم التحكم أو استغلال المستخدم من قبل الشركة الناشرة وشائع جدًا في عصرنا الحالي سماع أخبار عن تطبيقات تتجسس على مستخدميها أو تطبيقات تحجب بعض المحتوى الذي يعارض أيدلوجيتها، وهذا الموضوع يزداد أهمية مع ظهور “إنترنت الأشياء”.

التطبيقات المفتوحة المصدر توازن القوى وتعطي حرية للمستخدمين.

إفادة واستفادة

يجب عليك أن تساهم في المجتمع المفتوح المصدر إذا ما استفدت منه، فالمجتمع مبني على التعاون بين جميع المساهمين، وإذا كل شخص أخذ ما يحتاج بدون أن يساهم فسوف يختفي هذا المجتمع، لهذا لدينا واجب أخلاقي للمساهمة في مجتمع التطبيقات المفتوحة المصدر.

الشفافية

اعتماد الحكومات على التقنية في تزايد مستمر لتنظيم الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويجب على هذه الخدمات أن تكون مفتوحة المصدر، حتى يتم التأكد على أن الخوارزميات وراء تلك الخدمات الحكومية غير متحيزة لفئة معينة في المجتمع أو لا تحوي تلك الخوارزميات على أيّة أخطاء.

وعندما نتكلم عن التطبيقات المفتوحة المصدر، نحن لا نتكلم عن المستقبل، تلعب التطبيقات المفتوحة المصدر دورًا مهمًا في الوقت الحاضر وفي أكثر من مجال.

المصدر

الكاتب : عبدالله وليد