بايدن يشدد الخناق على هواوي و ZTE بقانون جديد

لم يتغير الأمر كثيرًا بالنسبة لشركة هواوي ونظيرتها ZTE مع الحكومة الأمريكية بعد رحيل دونالد ترامب، فالرئيس الجديد جو بايدن مازال يتخذ تشديدات صارمة حول عمل الشركتين في الولايات المتحدة وعززها بقانون جديد إضافي.

ووقع بايدن قانونًا جديدًا يمنع هواوي و ZTE من الحصول على أي تراخيص في الولايات المتحدة، حيث ينص القانون على منع الشركات التي تتواجد في قائمة التهديدات الأمنية من الحصول من العمل أو الحصول على أي ترخيص في البلاد.

وبالرغم من منع الرئيس ترامب الشركات الأمريكية من العمل مع هواوي و ZTE، إلا أن بعض الاستثناءات للحصول على تراخيص تتعلق بالمعدات المتعلقة بالشبكات كانت تحدث طالما لم تكن ميزانيتها لها علاقة بالحكومة والأموال الفيدرالية، لكن مع القانون الجديد ستُمنع هيئة التجارة الفيدرالية من النظر في الطلبات المقدمة من الأساس.

المصدر:

Reuters