انستجرام تضيف تحويل النصوص إلى كلام والتأثيرات الصوتية إلى مقاطع Reels

تستمر انستجرام بنسخ مزايا تطبيق تيك توك على منصتها لاسيما مع مقاطع Reels القصيرة، وهذه المرة من خلال إضافة مزايا تحويل النصوص إلى كلام والتأثيرات الصوتية.

تعتبر ميزتا تحويل النصوص المكتوبة إلى صوت وإضافة التأثيرات الصوتية للمقاطع من أشهر المزايا المتوفرة في تيك توك، لذا قررت انستجرام استعارة الميزتين على مقاطع Reels كذلك.

تتيح ميزة تحويل النصوص إلى كلام كتابة نص ما ومن ثم اختيار صوت المتحدث من الخيارات الموجودة مسبقًا للاستماع للكلام بصوته، وهذه الميزة ستجعل من مقاطع الفيديو أسهل بالوصول إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشاكل القراءة أو ضعف البصر، حيث ستتيح الميزة لهم معرفة المكتوب من خلال الاستماع للصوت.

أما ميزة التأثيرات الصوتية، فهي ستمكن المستخدمين وصانعي المحتوى من وضع تأثيرات على مقاطعهم لتغيير أصواتهم بما يتناسب مع المقاطع التي ينشرونها أو رغبتهم، ما يتيح لهم المزيد من الخيارات لصناعة المحتوى مثل وضع تأثير لتغيير الصوت لما يشبه المذيع أو الرجل الآلي وغيرها من الأصوات.

المصدر:

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