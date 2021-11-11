سوني تخفض إنتاجها من أجهزة بلايستيشن 5 بسبب نقص المعالجات

لم تتوقف معاناة شركة سوني منذ إطلاق أجهزة بلايستيشن 5 حتى الآن، حيث قررت الشركة تخفيض إنتاجها من أجهزة الألعاب مرة أخرى في الفترة المقبلة.

كانت الشركة اليابانية قد أطلقت الجيل الخامس من أجهزة ألعابها نهاية العام الماضي لكن منذ ذلك الوقت يعاني الجمهور من شرائها بسبب انخفاض تواجدها في معظم الأسواق وعدم تواجدها في بعضها من الأساس.

وتوقعت الشركة وصول إنتاجها من بلايستيشن 5 إلى 16 مليون جهاز مع نهاية مارس، لكن بسبب النقص الحاد في رقاقات المعالجة قررت تخفيض الإنتاج إلى 15 مليون جهاز – مع هدفها لبيع 14.8 مليون جهاز بحلول مارس على الأقل.

وتعتبر هذه الأخبار غير سارة للذين يرغبون بشراء أجهزة سوني خاصة في فترة الأعياد ونهاية العام، حيث من المرجح أن تستمر معاناة حصولهم عليها للعام الثاني على التوالي.

المصدر:

Bloomberg