سوني و TSMC تعلنان عن مصنع مشترك لإنتاج الرقاقات في اليابان

أكدت شركتا سوني و TSMC التقارير الأخيرة عن افتتاح مصنع مشترك لإنتاج الرقاقات في اليابان في الفترة المقبلة، بالإعلان عن شراكة ستتكلل بافتتاح مصنع في اليابان بحلول عام 2024.

يهدف المصنع الذي سيتم بناءه في كوماموتو على أرض تابعة لسوني للعمل على سد العجز في إنتاج رقاقات المعالجة التي تشهد طلبات مرتفعة في الفترة الأخيرة مع شح الموارد وتوقعات ارتفاع الطلبات عليها في السنوات الثلاث القادمة.

سيكون المصنع تابعًا لشركة تحمل اسم Japan Advanced Semiconductor Manufacturing أو JASM – تمثل فرعًا لشركة TSMC في اليابان، وستمتلك سوني فيها حصة أغلبية تقدر بنحو 500 مليون دولار من قيمة الشركة، ومن المرجح أن يبدأ العمل فيه خلال 2022 والانتهاء منه في 2024.

وعند افتتاحه سيعمل المصنع على تصنيع رقاقات المعالجة وأشباه الموصلات بتقنية 22 نانومتر و28 نانومتر، لاستخدامها في الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة التي تمثل النسبة الأعلى من السوق. وهذا يعني أن التصنيع بدقة 5 نانومتر سيكون في مصانع الشركة التايوانية TSMC في البلد الأم خلال السنوات المقبلة.

المصدر:

TSMC