نتفليكس تعمل على ميزة مقاطع فيديو الأطفال Kids Clips الشبيهة بمقاطع تيك توك

تستعد شبكة نتفليكس لإطلاق ميزة Kids Clips الموجهة إلى الأطفال على تطبيق iOS الخاص بها، وهي ميزة توفر مقتطفات من برامج وعروض الأطفال في مكتبتها الضخمة وتظهر بشكل محاكي مقاطع الفيديو في تطبيق تيك توك.

ستوفر ميزة Kids Clips مقاطع فيديو مقتطفة من المسلسلات والأفلام والبرامج الموجهة للأطفال لجذب انتباههم لمختلف الأعمال ومساعدتهم على اختيار العمل التالي لمشاهدته، حيث تهدف لتشويق الأطفال من خلال المقاطع القصيرة التي تعرضها.

وتعتبر هذه المرة هي الثانية التي تقوم بها نتفليكس في محاكاة مقاطع فيديو تيك توك على تطبيقاتها، حيث سبق وأطلقت ميزة Fast Laughs التي توفر مقتطفات كوميدية من أعمالها وبدأت بتوفيرها نهاية العام الماضي.

ستكون مقاطع Kids Clips شبيهة من حيث المبدأ مع مقاطع Fast Laughs، لكن الاختلاف هنا أن الجديدة ستكون مقاطع الفيديو بها عرضية في حين أن المقاطع الكوميدية تأتي بشكل طولي.

وستوفر نتلفيكس للأطفال إمكانية متابعة 10 إلى 20 مقطع فيديو خلال الفترة الواحدة وليس أكثر من ذلك لتجنب بقاء الأطفال لفترة طويلة جدًا على هذه المقاطع وكذلك تحفيزهم على اختيار أحد الأعمال المتصلة بهذه المقاطع لمشاهدتها بالكامل وليس فقط مشاهدة لقطات مقتضبة منها، كما ستقوم بتوفير مقاطع جديدة بشكل يومي بناءً على الأعمال ذات العلاقة والمتوفرة على منصتها سواء كانت قديمة أو حديثة العرض.

ستكون الميزة الجديدة من نتفليكس متاحة كنسخة تجريبية في الوقت الحالي في بلدان محددة؛ تشمل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إيرلندا، ودول أمريكا اللاتينية، حيث تقوم الشبكة باختبارها فقط حاليًا. لكن من المتوقع إطلاقها قبل بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بشكل رسمي وللعديد من البلدان حول العالم كما حصل مع ميزة Fast Laughs.

المصدر:

Bloomberg