مايكروسوفت تطلق نظام Windows 11 SE مع جهاز Surface Laptop SE بسعر 249$

بعد التقارير الأخيرة عن رغبة مايكروسوفت بإطلاق نسخة مخففة من نظام ويندوز مع جهاز بإمكانيات بسيطة لمنافسة جوجل وأجهزة كروم بوك الخاصة بها، أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن إطلاق نظام تشغيل Windows 11 SE الذي يأتي رفقة جهاز الحاسب المحمول / اللابتوب Surface Laptop SE.

ستوفر مايكروسوفت جهازها الجديد مع مزايا للقيام بالمهام الخفيفة مستهدفة فيه طلاب المدارس من صغار السن للقيام بالمهام البسيطة الموكلة لهم لحل الواجبات أو الدراسة عن بعد، في خطوة لسحب البساط من تحت جوجل التي تسيطر مع نظام كروم على هذه الفئة في السوق.

لكن على العكس مع جوجل التي لا توفر أجهزة كروم بوك بنفسها في معظم الأحيان، حيث يتوفر نظامها على أجهزة من شركات مثل آيسر ولينوفو وغيرها، فإن مايكروسوفت قررت البدء بإطلاق نظام Windows 11 SE على جهاز من إنتاجها. وتسعى مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى كسب جزء من الحصة السوقية في نظام التشغيل والأجهزة المحمولة على حد سواء.

ورغم تسميته Windows 11 SE إلا أن نظام ويندوز الجديد أقرب لويندوز 10، وبالتحديد نسخة ويندوز 10X التي كانت تعمل عليها مايكروسوفت للأجهزة ذات الإمكانيات الضعيفة قبل إلغاء المشروع.

وبجانب توفره على أجهزتها، ستتيح الشركة نظام التشغيل الخاص بها للشركات الأخرى، ومن المتوقع أن تصل أجهزة من شركات ديل، واتش بي، وأسوس، آيسر ولينوفو تعمل بالنظام خلال الفترة المقبلة.

جهاز مايكروسوفت Surface Laptop SE أو جهاز يعمل بنظام Windows 11 SE

توفر مايكروسوفت جهاز Surface Laptop SE مع معالجات سيلارون ثنائية النوى من إنتل N4020 أو N4120، بالإضافة إلى ذاكرة رام بخيارات 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من نوع eMMC. كما سيحمل الجهاز كاميرا بدقة 720 بكسل لمكالمات الفيديو.

وبجانب ذلك، سيضيف الجهاز الذي سيتوفر في الأسواق مع بداية 2022 شاشة بقياس 11.6 بوصة من نوع TFT LCD وبدقة 1366×768 بكسل، وتقول الشركة إنه يأتي مع كاميرا وميكروفون بدقة عالية لإجراء المكالمات في الفصول الدراسية بأفضل طريقة.

سيأتي الجهاز بسعر 249 دولارًا أمريكيًا، وبالتالي لن يكون هناك الكثير من الآمال والتوقعات للحصول على عتاد أفضل، لا سيما وأن أقل أجهزة سرفيس سعرًا في الوقت السابق كان Surface Go 3 بسعر 400 دولار أمريكي.

المصدر:

Microsoft