شركة AMD تكشف عن معمارية Zen 4 مع معالجات تحوي حتى 128 نواة

كشفت شركة AMD عن الجيل الجديد من معالجاتها مع معمارية Zen 4 التي توفر نقلة كبيرة في قطاع المعالجات للشركة، وتصل مع عدة معالجات بقدرات كبيرة ومبنية على تقنية 5 نانومتر التي طورتها TSMC.

واختارت الشركة اسم Epyc لعائلة معالجتها ضمن خارطة الطريق الخاصة بها، وهي تضم نوعين من الرقاقات الأول باسم جنوى بتقنية 5 نانومتر مع 96 نواة، ودعم ذاكرة رام DDR5، ومنافذ PCIe 5.0. وستصل هذه الرقاقة في العام القادم 2022.

على الجهة الأخرى، ستكون الرقاقة الأكثر تميزًا هي بيرغامو – يبدو أن AMD معجبة بإيطاليا جدًا في من خلال أسمائها كون جميع معمارياتها السابقة جاءت بأسماء مدن إيطالية – وهذه الرقاقة ستصل مع عدد نوى حتى 128 نواة، وستكون كذلك باسم Zen 4c، ويدلل حرف C في الاسم التجاري لها على كونها مخصصة لخدمات وخوادم الحوسبة السحابية بشكل خاص. وستصل هذه الرقاقة بحلول عام 2023 وفقًا لما أشارت إليه الشركة.

وعلى غير المعتاد من الشركة، فإن معمارية Zen 4 ربما لن تصل على المعالجات الموجهة للمستخدمين العاديين من سلسلة Ryzen، حيث تركز الشركة من خلالها على المؤسسات والشركات بشكل خاص. لكن من الممكن رؤية المعالجات العادية رفقة هذه المعمارية بعد عامين على سبيل المثال.

يأتي إعلان AMD عن خارطة الطريق ومعالجاتها الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه منافسة إنتل وسامسونج في سوق المعالجات، حيث سبق لسامسونج الإعلان عن خارطة الطريق والوصول لمعالجات بتقنية 2 نانومتر بحلول عام 2025 وبدء إطلاق معالجات 3 نانومتر في 2023، فيما تهدف إنتل للوصول لتقنية 1 نانومتر بحلول نفس العام، ما يرفع من حدة المنافسة بين شركات تطوير المعالجات الكبرى.

المصدر:

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