الدليل الشامل لاختيار خدمة تخزين سحابي

فكرة التخزين السحابي أتت إلى ذهن درو هوستن بعد أن فقد أحد وسائل التخزين الخاصة به في حافلة، وبعد هذه الحادثة قرر هوستون إيجاد حل لهذه المشكلة، فأنشئ أول خدمة تخزين سحابي وهي دروب بوكس Dropbox.

كانت فكرة درو هوستن جديدة وإبداعية، وأحبها الناس كثيرًا، أما الآن فهناك الكثير من خدمات التخزين السحابي المختلفة في مميزاتها.

يمكنك اختيار الخدمة المناسبة لك من خلال عدة عوامل مثل: اختيار الخدمة التي تقدم لك أكبر سعة تخزين مجانية أو أرخص سعة تخزين مدفوعة، ولكن هناك خصائص أخرى قد تؤثر على التجربة النهائية، فبعض الخدمات تقدم مزايا لا تقدمها غيرها، وبعض الخدمات تعمل بشكل أفضل على بعض المنصات أكثر من غيرها.

هذه المقالة هي دليلك الشامل لأفضل منصات التخزين السحابي في عام 2021.

الخدمة مناسبة للاستخدام الشخصي والمؤسسات الصغيرة، إذا كنت تحتاج خدمة تخزين سحابي وتخزين احتياطي في نفس المكان فإن IDrive سوف تكون الخدمة المناسبة لك.

على العكس من الخدمات الأخرى، فأن IDrive تسمح لك بالتخزين الاحتياطي من أكثر من جهاز بدلًا من جهاز واحد فقط، والخدمة تدعم أغلب أنظمة التشغيل مثل ويندوز و ماك وأندرويد وآي أو إس وحديثًا بدأت الخدمة تدعم نظام لينكس أيضًا.

تقدم الخدمة 5GB من مساحة التخزين المجانية، الخطة الشخصية تتيح لك خطتين الأولى بسعة 5TB بسعر 59.62$ دولار للسنة الأولى والثانية بسعة 10TB بسعر 74.62$ للسنة الأولى، بعد انتهاء السنة الأولى لا يزداد السعر كثيرًا، حيث يزداد سعر الخطة الأولى بمقدار 10$ سنويًا.

إذا كنت تبحث عن خدمة تخزين سحابي شخصية أو من أجل مشروع صغير، فأن IDrive رخيص وسهل الاستعمال ومتوافق مع أغلب المنصات.

Amazon Drive

الخدمة مخصصة للاستخدام الشخصي والشركات والمنظمات، مع أن الخدمة أفضل الآن مما هي عليه في السابق ولكن هناك شركات أخرى تقدم خدمات أفضل.

تتيح الخدمة المزامنة مع أجهزة ويندوز و ماك وأندرويد و iOS، ولا يتوفر تطبيق لنظام لينكس.

من مميزات الخدمة هي إنها تتيح نقل وتحديث الملفات عن طريق تقنية تسمى delta sync، فعندما تزامن ملف، أنت ترسل أو تستلم التغير الذي حدث في الملف وليس الملف كله، مما يسرع من عملية النقل.

إذا كان لديك اشتراك في أمازون برايم فسوف تحصل على مساحة لا محدودة لتخزين صورك بدقة عالية، ومساحة 5GB للفيديوهات، سعر الاشتراك في الخدمة هو 12.99$ شهريًا أو 119$ سنويًا. بالإضافة إلى مميزات الخدمة الاخرى من مكتبة ضخمة من الكتب والمسلسلات والأفلام والموسيقى وتخفيضات على منتجات أمازون وغيرها من المميزات.

بالنسبة لتخزين الملفات فإن مشتركين أمازون برايم يحصلون على 5GB مجانية، إذا كنت تحتاج إلى المزيد فأن هناك خطط بسعر 19.99$ لسعة 100GB وخطة 1TB بسعر 59.99$.

Onedrive – ون درايف مايكروسوفت تدمج بين سطح مكتبك والتخزين السحابي

إن خدمة ون درايف مضمنة داخل نظام ويندوز، ويمكنك تصفح ملفاتك في التخزين السحابي كأنك تتصفح مجلد من مجلداتك. وهذه الميزة تجعل من الخدمة سهلة الاستخدام.

يمكنك أستعمال ون درايف من الويب والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS وأجهزة ماك وحتى أجهزة XBox.

أما بالنسبة لنظام لينكس، لم توفر الشركة تطبيق لهذا النظام، ولكن هناك تطبيق يسمى InSync يتيح لك استخدام ون درايف على نظام لينكس، سعر التطبيق 29.99$ للشخص الواحد أو 59.99$ للفرق.

يمكنك الحصول على 5GB بشكل مجاني وسوف تحصل على 1TB إذا كنت من مشتركي خدمة Microsoft 365 مقابل 6.99$ شهريًا أو الحصول على 6TB موزعة على 6 أشخاص مقابل 9.99$.

سوف تحصل على وصول كامل إلى تطبيقات مايكروسوفت مثل وورد و إكسل وباوربوينت ولكن نسخة الويب منها.

يعتبر ون درايف الخيار الأمثل لمستخدمي نظام ويندوز وحزمة مايكروسوفت.

Box – بوكس تخزين سحابي ومزامنة مستندات في مكان واحد

تقدم Box مساحة تخزين مجانية بسعة 10GB أي أكثر من ما تقدم الخدمات السابقة الذكر بشكل مجاني، ومتوفرة على أغلب المنصات وحتى على نظام Blackberry ولكن المنصة لا تدعم نظام لينكس.

الخطط تبدأ بسعة 100GB مقابل 11.50$ إذا دفعت بشكل سنوي، مع أن منصة Box تعتبر خدمة سحابية عادية وذات سعر مرتفع قليلًا، ولكن مميزاتها تكمن في العمل الجماعي، حيث تتيح لك المنصة مشاركة الملفات مع زملائك، والتعليق على ملفاتهم، وإعطائهم المهمات وتحصل على إشعار إذا ما حدث تغيير في ملفاتك.

المنصة متوافقة مع العديد من التطبيقات المتخصصة في العمل الجماعي مثل Google Workspace و Microsoft 365.

Dropbox – دروب بوكس أول خدمة تخزين سحابي في العالم

لا عجب أن الكثير منا لديهم حساب في دروب بوكس فهي أول خدمة تخزين سحابي.

الخطة المجانية تقدم لك 2GB من مساحة التخزين ويمكنك استخدام المنصة على جميع المنصات، نعم كما سمعت، جميع المنصات مدعومة حتى Blackberry و Kindle Fire.

بالطبع سوف تحتاج إلى مساحة إضافية، فيمكنك الحصول على 3TB بسعر 16.58$ شهريًا.

الخطط تبدأ بسعر عالي نسبيًا، حيث أن مساحة 3TB لا يحتاجها الكثير من المستخدمين ولكن إذا كانت لديك الكثير من الملفات وسوف تستخدم أغلب مساحة التخزين فأن السعر مناسب جدًا لك.

بغض النظر عن السعر ومساحة التخزين، ما يميز دروب بوكس حقًا هو بساطته وتوفره على جميع المنصات، فإذا كنت تقدر البساطة والسرعة والسهولة فإن خدمة دروب بوكس هي خيارك الأول.

Google Drive قوقل درايف

كانت الخدمة مجرد مساحة تخزين ولكن عندما أطلقت جوجل حزمة المكتب الخاصة بها أصبحت منصة متكاملة من مساحة تخزين وبرامج مكتبية مثل مستندات قوقل وحتى منصة لتخزين صورك مع مميزات الذكاء الاصطناعي مثل Google Photos.

يمكنك الحصول على كل هذا مع مساحة تخزين بسعة 15GB مجانًا. ويستخدم الخدمة الكثير من مستخدمين أجهزة كروم بوك وبعض الشركات.

تحتاج إلى مساحة تخزين إضافية؟ يمكنك الحصول على 100GB بسعر 1.99$ شهريًا أو 19.99$ سنويًا، أو الحصول على 200GB بسعر 2.99$ شهريًا أو 29.99$ سنويًا.

يمكنك أيضًا استعمال تطبيق Google One على هاتفك للتخزين الاحتياطي وهذا يتضمن مراسلاتك وصورك وفيديوهاتك.

من المميزات المفيدة حقًا في قوقل درايف هو تضمينه قدرات البحث والذكاء الاصطناعي، فيمكنك البحث عن الملفات الضائعة منك بسهولة.

Nextcloud – منصة المفتوحة المصدر

هو تطبيق مفتوح المصدر يسمح لك بإنشاء تخزين سحابي على الخادم الخاص بك أو على حاسوبك الشخصي، هذا الخيار للأشخاص الذين يقدرون الخصوصية والحماية.

سعة التخزين تعتمد على السعة المتوفرة لديك على الخادم أو الحاسوب.

والتطبيق يتطور ويحاول أن يصبح خدمة بها كل شيء في مكان واحد مثل ما تفعل مايكروسوفت وجوجل.

الخدمة مجانية للاستخدام الشخصي، أما خطة الأعمال تكلف 36€ في السنة الواحدة لكل 100 مستخدم.

تطبيق Nextcloud هو الحل الأمثل لمن يريد تحكم وتخصيص عالي في تخزينه السحابي.

pCloud – إدفع لمرة واحدة

تقدم pCloud ما لا تقدمه غيرها من الخدمات، حيث يمكنك شراء مساحة لمرة واحدة بدلًا من دفع اشتراك شهري أو سنوي ومتوفرة الخدمة على جميع المنصات الرئيسية.

يمكنك الحصول من 4GB إلى 10GB من مساحة التخزين المجانية.

تقدم pCloud خدمة تشفير مدفوعة، حيث يتم تشفير ملفاتك ولن يتمكن من الوصول إليها شخص غيرك حتى الشركة، فإذا فقدت كلمة المرور سوف تفقد بياناتك المشفرة، يمكنك الاشتراك بهذه الميزة بسعر 3.99$ شهريًا أو 39$ سنويًا، أو يمكنك شرائها مرة واحدة بسعر 125$.

يمكنك شراء 500GB بسعر 175$ لمرة واحدة أو دفع 48$ سنويًا.

ICloud Drive

تقدم شركة آبل خدمة تخزين سحابي اعتيادية، إذا كنت تمتلك جهاز من آبل فسوف تحصل على 5GB مجانية أما إذا كنت تستعمل نظام ويندوز سوف تحصل على 1GB فقط.

إذا أحتجت إلى مساحة إضافية يمكنك شراء 50GB مقابل 0.99$ شهريًا أو 200GB مقابل 2.99$.

ما هي أفضل خدمة تخزين سحابي بين الخدمات المذكورة سابقًا؟

لا توجد إجابة محددة على هذا السؤال، الخدمة المناسبة لك هي الخدمة التي تسد احتياجاتك ولكن لتسهيل الأمر:

مستخدمين ويندوز: Onedrive

مستخدمين لينكس: Nextcloud أو IDrive

المستخدمين المهتمين بالخصوصية: pCloud

كل شي في مكان واحد (مساحة عمل وتطبيقات مكتبية وتخزين سحابي): Box أو Google Drive أو Nextcloud أو Onedrive

المستخدمين الذين يرغبون بالدفع مرة واحدة: pCloud

سهولة الاستخدام: Dropbox

جميع الخدمات تقدم مساحة مجانية لكي تجرب الخدمة بنفسك، فيمكنك تخصيص بعض الوقت لتجربة بعض الخدمات لكي تقرر ما هي الخدمة التي تناسب احتياجاتك.

الكاتب: عبدالله وليد



المصادر: 1