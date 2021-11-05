فيس بوك تختبر مزايا جديدة لمساعدة مديري المجموعات على تحقيق الدخل

بدأت شبكة فيس بوك باختبار مزايا خاصة في المجموعات تتيح من خلالها للمديرين تحقيق الدخل بطرق مختلفة، لتمكينهم من الاستمرار وتقديم محتوى أكثر فعالية للجمهور.

وتشمل عملية الاختبار ثلاثة مزايا تشمل إمكانية إضافة خيارات لشراء منتجات عبر المجموعات على غرار المتاجر، أو إمكانية جمع تبرعات من المستخدمين بطريقة مباشرة، أو تفعيل خيار الاشتراك في المجموعات مقابل مبلغ مالي على أساس شهري أو سنوي – ما يعني أن أي شخص يرغب بالانضمام سيتوجب عليه الدفع قبل ذلك.

تعتبر الميزة الأولى والثانية مألوفة لمستخدمي فيس بوك عبر المتاجر أو حملات جمع التبرعات في بعض البلدان، في حين تعتبر ميزة الاشتراكات جديدة على الشبكة.

وتهدف الشركة من خلال المزايا الجديدة إلى مساعدة صانعي المحتوى ومديري المجموعات على الاستمرار بالتفاعل وخدمة المشتركين وصناعة محتوى خاص بهم، حيث أن تحقيق الدخل سيساعد في مساندتهم في هذه المهمة.

وبجانب المزايا الخاصة بتحقيق الدخل من المجموعات، فقد أعلنت فيس بوك عن مزايا أخرى للتحكم بطريقة أفضل بالمجموعات والمحتوى؛ حيث أتاحت للمديرين إمكانية تغيير صور الخلفية في وتغيير الخطوط المستخدمة لتظهر المجموعات بالطريقة التي يرغبون بها.

كما أضافت فيس بوك تحسينات لجعل المحادثات أكثر سهولة بين المديرين والمشرفين على المجموعات، بجانب إضافة قسم خاص للمحتوى المثبت ليظهر في أعلى المجموعات عند فتحها.

وعلى نفس المنوال، تعمل الشركة على مزايا أخرى خاصة للأشخاص الذين يديرون مجموعات وصفحات في وقت واحد لمساعدتهم على تنظيم ومزامنة المحتوى الذي يرغبون بنشره، وكذلك الحال لمساعدتهم على التحكم أكثر وتنظيم عمل صفحاتهم من خلال أدوات رقابية مشابهة لما توفره المجموعات بشكل عام، وهو ما يعني العمل على تقارب طرق التحكم بين الصفحات والمجموعات.

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