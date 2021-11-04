محتالون سرقوا 500 ألف دولار من العملات الرقمية في أسبوع باستخدام إعلانات جوجل

تمكن محتالون من سرقة ما يقارب 500 ألف دولار أمريكي من العملات الرقمية المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي من عديد الناس حول العالم من خلال استهدافهم باستخدام إعلانات جوجل.

ووفقًا لتقرير Check Point Research، فإن حملة الاحتيال التي تم اكتشافها اقتصرت على نهاية الأسبوع الماضي فقط، حيث قام المحتالون بعمل مواقع مخادعة ومن ثم الترويج لها على محرك البحث جوجل على أنها مواقع حقيقية مستغلة الأسماء المخادعة، فمثلًا تم إنشاء المواقع لتحاكي تطبيق Phantom لكن بدلًا سيجد المستخدمين أنفسهم عند البحث عن أمام إعلان في الأعلى باسم Phanton ما يدفعهم للظن بأنه الموقع الرسمي، فيقعون ضحية هذه الإعلانات، وهو الحال مع محفظة MetaMask.

يقوم المحتالون بعدها بإسقاط المستخدمين والحصول على بيانات المحافظ الإلكترونية لكل منهم لسرقة ما يمتلكون من العملات الرقمية التي بحوزتهم على رأسهم الإيثريوم.

المصدر:

Check Point Research