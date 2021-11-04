تويتر تتيح معاينة روابط انستجرام داخل تطبيقها

قررت تويتر أخيرًا إتاحة خاصية معاينة روابط منصة انستجرام داخل تطبيقها، بحيث تتيح للمستخدمين إلقاء نظرة أولية على محتوى الروابط قبل الانتقال لانستجرام.

كانت مشاركة روابط انستجرام بتويتر تظهر دون معلومات وافية عن المحتوى، وبالتالي سيتوجب على المستخدمين النقر عليها والانتقال لانستجرام لمعرفة محتواها، لكن مع الخاصية الجديدة فسيكون بإمكانهم فهم المحتوى في البداية واتخاذ القرار بالانتقال من التطبيق للآخر من عدمه بحسب ما إذا كان المحتوى يتناسب معهم أو لا.

كانت تويتر قد أزالت خاصية سابقة في 2012 لمعاينة صور انستجرام على تطبيقها، ومنذ إزالتها في ذلك الوقت لم تعمل أي من الشركتين على إضافة خصائص مشابهة للتطبيق، حتى اليوم عندما قررت الأولى إضافة معاينة المحتوى داخل تطبيقها.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀



Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 — Instagram (@instagram) November 3, 2021

المصدر:

Instagram