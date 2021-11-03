نتفليكس تطلق مجموعة من الألعاب لكافة مشتركيها من مستخدمي أندرويد

بعد الكشف عن عزمها دخول قطاع الألعاب بشكل جدي وفقًا للعديد من التقارير، قررت نتفليكس طرح مجموعة من الألعاب لمشتركيها عبر متجر جوجل بلاي ليتسنى لمستخدمي أندرويد لعبها وتجربتها بشكل مجاني.

وشملت ألعاب نتفليكس 5 ألعاب تضم Stranger Things: 1984 (BonusXP)، Stranger Things 3: The Game (BonusXP)، و Shooting Hoops (Frosty Pop)، و Card Blast (Amuzo & Rogue Games)، بالإضافة إلى Teeter Up (Frosty Pop). وهي كما تقول الشركة غير مناسبة للأطفال، ما يعني أنها تتناسب فقط مع البالغين.

ستتوفر الألعاب بشكل مجاني لمشتركي نتفليكس، ما يعني أن أي شخص آخر يرغب بتجربة اللعب مع هذه الألعاب عليه الاشتراك بالخدمة. وستتاح لجميع المشتركين على هواتف وأجهزة أندرويد اللوحية.

المصدر:

Netflix