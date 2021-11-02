مايكروسوفت تضيف أدوات تحرير وتسجيل الفيديو لتطبيقات أوفيس

بعد استحواذها على شركة Clipchamp التي توفر أدوات تحرير وتسجيل الفيديو عبر الإنترنت، قررت مايكروسوفت تقديم هذه الأدوات لمستخدمي حزمة تطبيقات أوفيس “Microsoft Office”.

وترغب الشركة في توفير المزيد من الخيارات والأدوات لصانعي المحتوى، لذلك قررت توفير مزايا Clipchamp لمشتركيها، ليتمكنوا بذلك من تسجيل أو تحرير الفيديو بطريقة سهلة عبر الإنترنت ودون الحاجة لتثبيت برامج مونتاج على أجهزتهم، خاصة وأنها تتطلب إمكانيات عالية لتثبيتها.

وستتوفر ميزة تسجيل الفيديو في تطبيق بوربوينت لتتيح للمستخدمين إضافة ملخصات فيديو ضمن شرائح عروضهم بطريقة سهلة.

تقول مايكروسوفت إنها تتوقع وصول أدوات تسجيل وتحرير الفيديو لعوام مستخدمي تطبيقات أوفيس مع بداية العام المقبل 2022.

المصدر:

Engadget