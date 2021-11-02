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زووم تختبر عرض الإعلانات لأصحاب الحسابات المجانية

ضياء محمود 2 نوفمبر 2021
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زووم تختبر عرض الإعلانات لأصحاب الحسابات المجانية

بدأت منصة زووم اختبار عرض إعلانات على موقعها للمستخدمين من أصحاب الحسابات المجانية للاستفادة منها في تحقيق الدخل كبديل عن دفع الاشتراكات.

وستظهر الإعلانات مع نهاية المكالمات على المتصفح أو التطبيق فقط ولتجنب أي ازعاج للمستخدمين، حيث تهدف زووم تحقيق الدخل من خلالها بدلًا من اجبار المستخدمين على دفع اشتراكات للاستفادة من الخدمة، والحفاظ على نسبة الأغلبية من مستخدمي تطبيقاتهم كونهم من أصحاب العضويات المجانية.

وتتيح زووم للمستخدمين من أصحاب الاشتراكات المجانية عقد اجتماعات مجانية لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة للمكالمة الواحدة، كما تتيح حتى 40 دقيقة للمكالمات الجماعية. لكن معظم هؤلاء المشتركين لا يحصلون على مزايا أخرى مثل تحويل الكلام إلى كتابة سريعًا، حيث تقتصر مثل هذه المزايا على الاشتراكات المدفوعة ويتم طرحها للمستخدميين العاديين بعد مدة أو لا يتم طرحها من الأساس.

ووفقًا لما تحدثت به مديرة التسويق لزووم، جانين بيلوسي، فإن وجود الإعلانات سيساعد الشركة في طرح المزيد من المزايا لأصحاب الاشتراكات المجانية في المستقبل.

المصدر:

Zoom

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