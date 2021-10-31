نصائح لتعلم البرمجة بطريقة فعّالة

تعتبر مهارة البرمجة من المهارات الممتعة في تعلمها وتطبيقها، فيما تعد مهنة البرمجة ( مبرمج ) من المهن عالية الطلب ( وعالية الأجر ) في وقتنا الحالي، و بحكم عملي بتدريس البرمجة تصلني العديد من الأسئلة منها: “كيف استذكر البرمجة “، ” كيف يمكنني تحقيق أقصى فائدة من المعلومات البرمجية التي أدرسها “، ” كيف أتعلم البرمجة بشكل فعّال ” ..

تعلم البرمجة بطبيعة الحال لن يحدث بين ليلة وضحاها فالبرمجة تحتاج إلى وقت وجهد ومثابرة يسبقها عزيمة وانضباط وتركيز لتحقيق هدفك بالتعلم، أستطيع أن أصف تعلمها بالسهل الممتنع! فيما يلي مجموعة من النقاط المساعدة في عملية تعلم البرمجة:

افهم الأساسيات بشكل جيد

عملية كتابة الكود البرمجي شبيهة جدًا بعملية البناء لابد من أن تكون أساسيات البناء متينة وصلبة حتى يمكن أن تضع عليها بقية تفاصيل المبنى وإلا سيكون البنيان متهالك وقد يسقط، لذلك من المهم أثناء تعلمك البرمجة التركيز على الأساسيات وعدم تجاوزها، لأنه بطبيعة الحال لتتمكن من فهم الموضوعات المتقدمة لابد أن تكون استوعبت الأساسيات بشكل جيد .

الأساسيات تشمل:

تراكيب البيانات وأنواعها – Data Structures and Data types

أدوات الإدخال والإخراج – Input and Output Tools

المتغيرات البرمجية – variables

جمل التحكم – control structures

قواعد كتابة اللغة – syntax

البرنامج الذي تستخدمه لكتابة الأكواد – text editors

تعلم بالممارسة والتطبيق

البرمجة من الموضوعات التي لا يمكن الاكتفاء بقراءة كتاب أو قراءة أكواد جاهزة فيها لتعلمها بل لا بد من التجربة والممارسة وتطبيق كل ما يتم تعلمه، الكثير من الاختصارات والأفكار والحيل البرمجية لا يمكن تعلمها إلا بالممارسة المستمرة. من السهل قراءة كود جاهز واستيعاب مافيه لكن الصعوبة تكمن في فهم كيف توصلنا لطريقة كتابة هذا الكود وكيف تسلسلت الأفكار للوصول لهذا الحل البرمجي، وهذا ما ستتعلمه أثناء ممارستك ورحلة تعلمك.

أكتب أكواد بشكل أكثر ستخطئ أكثر وتتعلم أكثر، عدل في كودك، غير طريقة حلك، جرب أكثر من طريقة ممكنة كل ذلك يزيدك خبرة، جرب بناء مشاريعك الخاصة وحاول تطبيق التحديات البرمجية، مواقع الإنترنت مليئة بالأمثلة والأفكار البرمجية.

استخدم الورقة والقلم

قد تستغرب فكرة الكتابة اليدوية حيث لا يمكنك من خلالها تجربة كودك وتشغيله، لكنها في واقع الأمر مفيدة جداً، تشير الدراسات أن تدوين الأفكار والملاحظات يدويًا مهم في عملية التعلم ويساعد على بقاء المعلومات على المدى الطويل، ابدأ بترتيب أفكارك على ورق واكتب اكوادك، عدم وجود اكمال تلقائي و مصحح آلي يزيد من كفاءتك كمبرمج و يزيد عمق فهمك لقوانين اللغة ويساعدك على سبيل المثال في المقابلات الوظيفية حيث قد يطلب منك كتابة أكواد بدون استخدام برنامج.

أحط نفسك بالمبرمجين ومتعلمي البرمجة

تبادل الخبرات مع من هم في مستواك، جرب أن تقوم بشرح معلوماتك وتدريسها فذلك يساعد على تثبيت المعلومة، ابحث في المنتديات البرمجية جرب أن تجيب على ما تعرفه من الأسئلة واسأل عن ما يصعب عليك فهمه ستجد الكثير ممن يساعدك ويثري معلوماتك لا تخجل من طلب المساعدة، قد يساعدك أن تجد مبرمج يرشدك ويوضح لك ما يستصعب عليك فهمه.



استفد من الأكواد الجاهزة

قراءة الحلول البرمجية الجاهزة والمشاريع المفتوحة التي يعج بها الإنترنت مفيدة جدًا لتوسيع مداركك البرمجية والاستفادة من خبرات المبرمجين المحترفين ويساعدك على تكوين أفق أوسع لتفكيرك ويجعلك على إطلاع على أساليب برمجية مختلفة .استفد من المصادر المتاحة، حاول فهم الأكواد قم بتحليلها جرب أن تعدل عليها أو أن تعيد كتابتها بنفسك كل ذلك سيصب في رصيد خبرتك.

تعلم كيفية استخدام المصحح (Debugger)

ارتكاب الأخطاء أمر وارد الحدوث أثناء كتابة الأكواد، اقرأ رسائل الخطأ التي تظهر من الكود بتمعن فنصف الإجابة فيها. تعلم كيفية الإستفادة من خصائص التصحيح إن وجدت في برنامجك واستفد من مميزاتها وتعلم من أخطائك.



نوع مصادر معرفتك

لاتكتفي بالدراسة من مكان واحد الإنترنت مليء بمصادر التعلم فهناك الكثير من المواقع التي تقدم شروحات مجانية، كذلك يتوافر العديد من الكتب والفيديوهات التوضيحية والمنتديات النقاشية والمقالات التي تشرح موضوعات البرمجة المختلفة .

أمثلة على بعض المواقع التي توفر شروحات للغات برمجية مختلفة، كما يوفر بعضها تمارين لتدرب مهاراتك واختبارات قصيرة لتقيس مدى فهمك و تعلمك:



من أهم المواقع التي توفر شروحات ودورات تدريبية باللغة العربية :توفر مقالات ودروس عالية الجودة حول مجالات مُختلفة وبلغة عربية فصيح، تركّز أكاديمية حسوب بشكل رئيسي حول البرمجة بمُختلف فنونها، التصميم والجرافيكس بمُختلف ألوانه، إدارة الأعمال بمُختلف تفرّعاتها، التسويق والمبيعات بمُختلف أشكالها.

هو موقع تعليمي مجاني يهتم بعلوم الكمبيوتر و يقدم إليك المعرفة بشكل مبسّط و مفصّل.



يوفر الموقع العديد من المصادر لتعلم مختلف لغات البرمجة مثل ( البايثون، الجافا الجافا سكريبت وغيرها الكثير ) ويتميز بالاضافة الى الشروحات بتوفر أمثله برمجيه قصيره بحلولها والعديد من الاختبارات القصيرة والتمارين كما يوفر محرر عبر الإنترنت للعديد من اللغات EDITOR.

عبارة عن منصة تفاعلية عبر الإنترنت تقدم دروسًا مجانية في 12 لغة برمجة مختلفة تتضمن العديد من التحديات والمصادر وتدوينات الشروحات.

منصة تعليمية مجانية ، للمجتمع العالمي من الطلاب والمهنيين العاملين ، حيث يمكنهم ممارسة أكثر من مليون سؤال وإجابات متعددة الخيارات وبرامج تعليمية ، وبرامج وخوارزميات في الهندسة والبرمجة والعلوم والمواضيع.

هو مصدر للمتعلمين بأنفسهم. يقوم بتجميع المعلومات المتناثرة حول البرمجة في دروس واضحة ومفيدة.



طور لغتك الإنجليزية

لاتحتاج لأن تكون جيدًا باللغة الإنجليزية لتتعلم البرمجة، لكن إتقان اللغة سيصب في رصيدك المعرفي الكثير، كون اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم وبها تكتب لغات البرمجة، لذلك إلمامك بها سيسهل عليك عملية تعلم المفردات والتعاطي مع المصطلحات والاستفادة من المصادر العديدة للتعلم المتوفرة باللغة الإنجليزية من كتب ودورات وخلافه.

مجموعة من النصائح السريعة لتكون مبرمج محترف :

مارس البرمجة بشكل يومي.

ضع لك جدول و وقت محدد للتعلم تلتزم فيه.

خذ فترة راحة لتستعيد نشاطك فيها لكن لا تجعلها فترة طويلة.

لا تحاول أن تفهم كل شيء مرة واحدة، قسم الأجزاء المراد تعلمها إلى أهداف صغيرة حتى تشعر بالإنجاز عند إتمام كل هدف.

افهم ماتعمل عليه بشكل جيد وفكر بوضوح قبل أن تبدأ بكتابة الكود.

البرمجة مرتبطة ارتباط وثيق بالمنطق، إذا لم يكن ما تكتبه منطقيًا فحتمًا أنت في الاتجاه الخاطئ.

التزم بإنهاء مشاريعك ولا تتركها معلقة.

اختبر أكوادك أكثر من مرة وبأكثر من طريقة حتى تتأكد من فاعليتها .

تابع العديد من المدونين عن البرمجة وكن على إلمام بأحدث التطورات والأساليب البرمجية.

في الختام تعلم البرمجة رحلة ممتعة ومشوقة وتثير الحماس متى ما توافرت لديك الرغبة في التعلم وبذلت الجهد المطلوب لتحقيق أهدافك.

الكاتب: نوف المنيف

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9