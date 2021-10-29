أرقام قياسية تحققها آبل في الربع الأخير من 2021 مع نمو مبيعاتها 29%

كشفت شركة آبل عن أرقامها المالية للربع الرابع والأخير من سنتها المالية 2021، التي شهدت تحقيقها إيرادات قياسية بفضل نمو المبيعات 29% مقارنة مع نفس الفترة من 2020. وتقريرها السنوي مع نهاية الربع الأخير مع نتائج قياسية كذلك.

وتمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بواقع 83.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير الذي انتهى في 25 سبتمبر، ما يشكل نموًا بمقدار 29% عن الربع الرابع في 2020 الذي حققت فيها 64.7 مليار دولار أمريكي. فيما استطاعت بفضل أرقامها القياسية هذا العام لاسيما على مستوى المبيعات من رفع مبيعاتها السنوية إلى 365.9 مليار دولار أمريكي مقارنة مع عام 2020 الذي حققت فيه 274.52 مليار دولار أمريكي.

ووصلت مبيعات آبل من قطاع الخدمات العديدة التي تقدمها إلى 18.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 14.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من 2020، لترفع بذلك قيمة المبيعات السنوية إلى 68.4 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 53.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وساهمت أجهزة الشركة من آيفون وآيباد وماك والساعات الذكية من تحقيق أرقام قياسية ونتائج قوية مقارنة مع أي ربع رابع في السنوات الماضية مع مبيعات بقيمة 65.1 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من 2021 مقارنة مع 50.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من 2020 – أي بزيادة قدرها 15 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

ورفعت مبيعات آبل القياسية قيمة صافي الدخل خلال الربع الأخير إلى 20.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 12.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، كما رفعت قيمة صافي الدخل السنوي إلى 94.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 57.4 مليار دولار أمريكي في 2020.

أرقام آبل في الربع الرابع والسنة المالية 2021:

نمو مبيعات الربع الرابع 29% وتحقيق 83.4 مليار دولار أمريكي.

مبيعات سنوية في 2021 بلغت 365.9 مليار دولار أمريكي.

مبيعات الأجهزة وصلت 65.1 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع.

مبيعات الخدمات وصلت 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع.

مبيعات الأجهزة خلال كامل 2021 بلغت 297.4 مليار دولار أمريكي.

مبيعات الخدمات في كامل 2021 بلغت 53.8 مليار دولار أمريكي.

مصاريف تشغيلية في الربع الرابع من 2021 بواقع 11.4 مليار دولار أمريكي.

مصاريف تشغيلية في عام 2021 بواقع 43.9 مليار دولار أمريكي.

الدخل التشغيلي في الربع الرابع بلغ 23.8 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل في الربع الرابع بلغ 20.6 مليار دولار أمريكي.

الدخل التشغيلي في 2021 بلغ 109 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

صافي الدخل في 2021 بلغ 94.7 مليار دولار أمريكي.

مبيعات آيفون وصلت 38.9 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع و192 مليار دولار أمريكي في 2021.

مبيعات ماك وصلت 9.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع و35.2 مليار دولار أمريكي في 2021.

مبيعات آيباد وصلت 8.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع و31.9 دولار أمريكي في 2021.

مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء والملحقات بلغت 8.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع و38.4 في 2021.

المصدر:

Apple