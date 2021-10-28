نمو إيرادات مايكروسوفت 22% محققة أكثر من 45 مليار دولار في الربع الماضي

كشفت مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الأول من سنتها المالية 2021 المنتهي بنهاية سبتمبر، وحققت فيه نموًا وصل 22% مع إرادات بلغت 45.3 مليار دولار أمريكي كان منها 20.7 مليار دولار أمريكي بفضل الخدمات السحابية المختلفة.

واستطاعت الشركة بفضل الإيرادات الكبيرة تحقيق دخل تشغيلي بواقع 20.2 مليار دولار أمريكي بنمو 27% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما تمكنت من تحقيق صافي دخل بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي وفقًا لأرقامها بفضل امتيازات حصلت عليها تتعلق بالضرائب.

وساهم نمو أقسام الشركة المختلفة في وصولها لهذه الأرقام، حيث حققت 15 مليار دولار أمريكي من قطاع الأعمال والخدمات التي تقدمها لهم مثل تطبيقات أوفيس أو لينكدإن. وحققت كذلك إيرادات بلغت 17 مليار دولار أمريكي من خدماتها السحابية، في الوقت الذي حصلت فيه على 13.3 مليار دولار أمريكي من خدمات الحوسبة.

أرقام مايكروسوفت في الربع الأول من 2022:

نمو الإيرادات 22% لتصل 45.3 مليار دولار أمريكي.

الدخل التشغيلي 20.2 مليار دولار أمريكي بنمو 27%.

صافي الدخل 20.5 مليار دولار أمريكي بنمو 48%.

نمو كافة خدمات مايكروسوفت السحابية Microsoft Cloud بنحو 36% لتحقق 20.7 مليار دولار أمريكي.

نمو إيرادات قطاع ومنتجات الأعمال 22% محققًا 15 مليار دولار أمريكي.

منتجات أوفيس وخدماتها قفزت 18% بفضل النمو الكبير لخدمات Office 365 Commercial.

نمو إيرادات لينكدإن 42%.

قطاع الخدمات السحابية الذكية حقق 17 مليار دولار أمريكي بنمو 31%.

نمو قطاع الحوسبة 12% محققًا إيرادات وصلت 13.3 مليار دولار أمريكي.

إيرادات ويندوز وترخيصه لمصنعي الأجهزة ارتفعت 10%.

منتجات ويندوز نمت 12%.

محتوى إكس بوكس زاد بنسبة 2% من حيث الإيرادات.

نمو الإعلانات وإيرادات محركات البحث 40%.

تراجع قطاع أجهزة سرفيس 17%.



المصدر:

Microsoft