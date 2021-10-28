مبيعات سامسونج تصل 63.1 مليار دولار في الربع الثالث

بلغت مبيعات شركة سامسونج 63.1 مليار دولار أمريكي تقريبًا (73.98 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الثالث من العام المالي 2021، بنمو 10 عن نفس الفترة من العام السابق.

واستطاعت الشركة تحقيق ربح تشغيلي وصلت 13.5 مليار دولار أمريكي (15.82 تريليون ون كوري جنوبي) خلال نفس الفترة، ما يشكل نموًا بمقدار 26% عن نفس الفترة من 2020.

وحقق قسم الهواتف الذكية النسبة الأكبر من إيرادات الشركة مع 24.2 مليار دولار أمريكي (28.42 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الثالث من 2021، بفضل الإقبال الكبير على الهواتف الرائدة خاصة القابلة للطي التي أطلقتها خلال الربع الثالث. كما ساعد قسم الشاشات بتحقيق 7.5 مليار دولار أمريكي (8.86 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الماضي بفضل الطلب المرتفع على الهواتف الذكية خاصة الرائدة منها مع شاشات OLED سواء التي تنتجها سامسونج نفسها أو هواتف الشركات الأخرى.

وساهم قطاع أشباه الموصلات بتحقيق 22.6 مليار دولار أمريكي من إيرادات أو مبيعات الشركة بفضل الطلب المرتفع على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية في الفترة الأخيرة، خاصة مع كون سامسونج من أهم مصنعي المعالجات وبطاقات الذاكرة وغيرها من الرقاقات في العالم. بالإضافة لارتفاع الطلب على رقاقات الذاكرة DRAM الموجهة لخوادم البيانات.

أرقام سامسونج في الربع الثالث من 2021:

مبيعات بلغت 63.1 مليار دولار أمريكي (73.98 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الثالث.

نمو المبيعات 10% في الربع الثالث من 2021 مقارنة مع نفس الفترة في 2020.

نمو الأرباح التشغيلية 26% في الربع الثالث.

بلغت إيرادات الأرباح التشغيلية 13.5 مليار دولار أمريكي (15.82 تريليون ون كوري جنوبي).

قسم الهواتف الذكية حقق 24.2 مليار دولار أمريكي (28.42 تريليون ون كوري جنوبي).

قسم أشباه الموصلات حقق 22.6 مليار دولار أمريكي.

قسم الشاشات حقق 7.5 مليار دولار أمريكي (8.86 تريليون ون كوري جنوبي).

قسم الأجهزة الاستهلاكية حقق 12 مليار دولار أمريكي (14.1 تريليون ون كوري جنوبي).

استثمار نحو 8.7 مليار دولار أمريكي (10.2 تريليون ون كوري جنوبي) في قطاعات الشركة معظمها على أشباه الموصلات.

تتوقع سامسونج نمو مبيعاتها في الربع الرابع من هذا العام لتصل رقمًا أعلى بسبب الطلب المرتفع المتوقع على رقاقات المعالجات التي تقوم بتصنيعها وما يتعلق بها، خاصة للهواتف التي ستصل نهاية العام وبداية العام القادم وتدعم الجيل الخامس.

المصدر:

Samsung