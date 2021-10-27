كوالكوم تكشف عن معالجات جديدة للهواتف منخفضة ومتوسطة الإمكانيات

كشفت شركة كوالكوم عن مجموعة معالجات جديدة تهدف من خلالها إلى توفير تقنيات الجيل الخامس إلى الأجهزة منخفضة ومتوسطة السعر والإمكانيات، في الوقت الذي توفر معها العديد من المزايا لتحسين الأداء والسرعة.

يعد معالج Snapdragon 695 هو أبرز هذه المعالجات الجديدة، حيث تم تطويره على تقنية 6 نانومتر ويوفر دعم أسرع لشبكات الجيل الخامس، مع أداء أسرع 30% من حيث الرسوميات، وسرعة أفضل بنحو 15% من ناحية الأداء العام مقارنة مع الجيل السابق 690.

على نفس الجانب، يأتي معالج Snapdragon 778G Plus للأجهزة متوسطة السعر من الفئة العليا، ليوفر أداء أفضل للهواتف من حيث سرعة الأداء لكن ليس باختلافات كبيرة مقارنة مع النسخة العادية التي توافرت مع هواتف مثل جالكسي M52 5G و A52s من سامسونج أو نوفا 9 و9 برو من هواوي أو 11 لايت من شاومي.

توفر كوالكوم كذلك معالج Snapdragon 480 Plus الذي يوفر تحسينات أعلى قليلًا على مستوى الأداء والرسوميات من النسخة العادية التي ظهرت مع العددي من هواتف نوكيا هذا العام، وهواتف أخرى مثل OnePlus Nord N200 5G.

كذلك ستوفر كوالكوم معالج Snapdragon 680 الذي يأتي مع مزايا وقدرات أقرب لمعالج Snapdragon 695 المبني على تقنية 6 نانومتر، لكن دون توفير دعم تقنية الجيل الخامس – ما يعني أنه سيأتي مع هواتف أقل سعرًا من نظيره وسيكون متاحًا في أسواق على نطاق أوسع.

يتوقع أن تظهر هذه المعالجات بالكامل قبل حلول نهاية العام مع هواتف شاومي، فيفو، موتورولا، أوبو، ونوكيا، وغيرها من الشركات.

المصدر:

Qualcomm