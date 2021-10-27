سبوتيفاي تتوقع تجاوز عدد مستخدميها 400 مليون بنهاية العام

أعلنت منصة سبوتيفاي عن امتلاكها 381 مليون مستخدم نشط شهريًا منهم 172 مليون مستخدم من ذوي الاشتراكات المدفوعة، وذلك في تقريرها المالي للربع الثالث من العام 2021، بنمو قدره 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت منصة المحتوى الصوتي تخطي عدد مستخدميها 400 مليون مستخدم بنهاية العام الجاري منهم 177 مليون مستخدم باشتراكات مدفوعة، خاصة مع حصولها على نحو 16 مليون مستخدم جديد في الربع الأخير فقط منهم 7 ملايين مستخدم باشتراكات مدفوعة.

ويأتي هذا النمو بفضل ارتفاع استخدام التطبيق في السوق الهندي، ونمو المستخدمين في نحو 86 سوق حول العالم تم إطلاق الخدمة فيها؛ وعلى رأسها كوريا الجنوبية وبنغلاديش وباكستان. كما أن الشراكات التي وقعتها مع علامات تجارية مثل نوكيا لتثبيت تطبيقها مسبقًا على هواتف الشركة في 178 سوق بالعالم ساعد في هذه الخطوة، بالإضافة إلى توقيع شراكات مماثلة مع إل جي وون بلس وغيرها.

وتمكنت سبوتيفاي بفضل هذا النمو من تحقيق إيرادات وصلت 2.5 مليار يورو بنمو 27% عن نفس الفترة من 2020، كان منها 2.17 مليار يورو من الاشتراكات المدفوعة، ونحو 323 مليون يورو من الإعلانات. وأكدت الخدمة الموسيقية على كونها أصبحت منصة البودكاست الأولى في الولايات المتحدة، وهي خاصية تحاول الشركة جعلها عنصرًا أساسية من عملها في الفترة القادمة في كافة أرجاء العالم مع توفيرها بالمزيد من الأسواق.

أرقام سبوتيفاي في الربع الثالث من 2021:

وصول عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 381 مليون مستخدم من 365 في الربع الثاني.

وصول عدد الاشتراكات المدفوعة إلى 172 مليون من 165 في الربع الثاني.

نمو عدد المستخدمين العاديين والاشتراكات المدفوعة في الربع الثالث من 2021 بنحو 19% مقارنة مع نفس الفترة في 2020.

تحقيق إيرادات بقيمة 2.5 مليار يورو.

إيرادات الاشتراكات المدفوعة 2.17 مليار يورو.

إيرادات الإعلانات 323 مليون يورو.

السيولة النقدية 99 مليون يورو.

منصة البودكاست الأولى في الولايات المتحدة من حيث عدد المستمعين.

نمو البودكاست من 2.9 مليون بودكاست مختلف في الربع الثاني إلى 3.2 مليون في الربع الثالث.

المصدر:

Spotify Investors