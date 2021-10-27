تويتر تصل 211 مليون مستخدم نشط يوميًا والإيرادات ترتفع 37%

كشفت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2021 معلنة عن وصول عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 211 مليون مستخدم بنمو وصل 11% مقارنة مع نفس الفترة في 2020، وذلك بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها 37%.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من هذا العام نحو 1.28 مليار دولار أمريكي بنمو 37%، لكن هذه الإيرادات جاءت مع خسائر تشغيلية بنحو 753 مليون دولار وبتراجع 58% مقارنة مع أرقام نفس الفترة من العام الماضي التي حققت فيها أرباحًا بنحو 56 مليون دولار.

وكما هو الحال منذ عامين، تعلن تويتر عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا فقط، الذين وصلوا إلى 211 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2021 مقارنة مع 187 مليون في الربع الثالث من العام 2020. وجاءت الغالبية العظمى من المستخدمين من الجمهور حول العالم بواقع 174 مليون مستخدم مقارنة مع 37 مليون مستخدم فقط في الولايات المتحدة.

وتشير الأرقام إلى زيادة المستخدمين النشطين يوميًا في الولايات المتحدة بواقع مليون مستخدم، في الوقت الذي شهدت فيه المنصة ارتفاع عدد المستخدمين النشطين إلى 37 مليون مستخدم – وهو رقم يعادل عدد المستخدمين في الولايات المتحدة.

وتتوقع تويتر ارتفاع إيراداتها في الربع الرابع من 2021 لتصل بين 1.5 و1.6 مليار دولار أمريكي مع تحقيق دخل تشغيلي بقيمة بين 130 و180 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل إيرادات تويتر في الربع الثالث من 2021:

نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 211 مليون مستخدم.

عدد المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية وصل 37 مليون مستخدم في حين وصل عدد المستخدمين خارجها 174 مليون مستخدم.

نمو إيرادات الشركة بواقع 37% لتصل 1.28 مليار دولار.

الإيرادات الإعلانية وصلت 1.14 مليار دولار أمريكي بنمو 41%.

الإيرادات من المصادر الأخرى بلغت 143 مليون دولار أمريكي بنمو 12%.

الإيرادات في الولايات المتحدة بلغت 742 مليون دولار أمريكي بنمو مقداره 45%.

الإيرادات خارج الولايات المتحدة بلغت 542 مليون دولار أمريكي بنمو مقدراه 28%.

خسائر تشغيلية بواقع 753 مليون دولار أمريكي ما يشكل تراجعًا بنسبة 58%.

يُشار أن أسهم تويتر ارتفعت بنحو 4% بعد إعلان نتائجها المالية بالرغم من الخسائر التشغيلية التي لحقت بها.

المصدر:

Twitter