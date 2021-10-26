فيس بوك تستثمر 10$ مليارات في تقنيات الواقع وزوكيربيرغ يؤكد تركيزها على الشباب

قال مارك زوكيربيرغ مؤسس شركة فيس بوك ، خلال اجتماع المستثمرين هذا اليوم، إنه أعطى التعليمات لموظفي الشركة بتركيز اهتمامهم على فئة الشباب الصغار في الفترة المقبلة، حيث ترغب شركته بجعل الشباب وتقنيات الواقع محور عملها المستقبلي.

وتخطط فيس بوك إلى إنفاق 10 مليارات دولار أمريكي على الأقل خلال هذا العام لتطوير تقنيات وأجهزة الواقع عبر مختبرات Facebook Reality Labs الذي طورته الشركة لتطوير أجهزة وبرامج ومحتوى الواقع المعزز والافتراضي، ويقوم حاليًا بتطوير نظارات Oculus Quest وأجهزة Portal.

ووفقًا للشركة، فستبدأ بعرض إيرادات قسم Facebook Reality Labs بشكل منفصل في تقاريرها المالية الربعية، ما يعني الاعتماد على ما ستوفره بشكل أكبر في المستقبل من ناحية تحقيق الإيرادات.

ويأتي التركيز على تقنيات الواقع من افتراضي و معزز في الوقت الذي ترغب فيه الشركة بجعل الشباب الصغار أولويتها القصوى وفقًا لتصريحات مؤسسها، مارك زوكيربيرغ. وربما لا يخفى على أحد تركيز فيس بوك على فئة الشباب صغار السن، لكن من خلال السياسة الجديدة تبدو الشركة رغبة كبيرة في زيادة التركيز على هذه الفئة وإطلاق تقنيات ومحتوى مخصص بشكل أساسي ليتناسب معهم.

على الجهة الأخرى، صرح زوكيربيرغ عن نية شركته الاستمرار بالسياسة الحالية مع المنافسين، خاصة تيك توك التي وصفها بأقوى المنافسين التي واجهتهم حتى الآن، ما جعلها تتوجه أكثر نحو الفيديو خاصة مقاطع Reels على انستجرام التي تحاكي تيك توك.

المصدر:

The Verge