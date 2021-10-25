آبل تطلق تحديث iOS 15.1 للآيفون بالتزامن مع تحديث أنظمتها الأخرى

أطلقت شركة آبل تحديثات لجميع أنظمة تشغيلها هذا اليوم وعلى رأسها iOS 15.1 لمستخدمي هواتف آيفون ، بالإضافة إلى تحديث iPad 15.1، وكذلك نظام watchOS 8.1، بالإضافة إلى نظام ماك macOS Monterey والأنظمة الأخرى.

ووفرت آبل مع تحديث iOS 15.1 العديد من التحسينات على الأداء مع إضافة مزايا أخرى على النظام تتناسق مع آيفون 13 مثل خاصية تسجيل الفيديو ProPRes Video وإضافة زر لإيقاف تشغيل التبديل التلقائي للكاميرا عند التقاط صور ماكرو، في الوقت الذي أغلقت فيه ثغرات أمنية تم اكتشافها بالأيام الماضية.

ووفرت الشركة كذلك دعم SharePlay لمزامنة المحتوى المرئي من Apple TV+ و Fitness+ وغيرها من التطبيقات مع الأجهزة الأخرى ليتسنى متابعتها بطريقة أفضل.

تأتي هذه التحديثات ودعم SharePlay لمزامنة Fitness+، في الوقت الذي كشفت فيه الشركة عن إطلاق خدمتها للياقة البدنية في 15 دولة جديدة بتاريخ 3 نوفمبر، وستوفرها باللغة الإنجليزية حاليًا لكن مع ترجمتها بعدة لغات للمستخدمين في البلدان الجديدة بما يشمل البرتغالية البرازيلية، الإنجليزية بمختلف اللهجات، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والروسية.

بدوره، حصل نظام أجهزة آيباد iPad 15.1 على تحديثات أضافت معظم المزايا في iOS 15.1، بالإضافة إلى ميزة أخرى تسمى Live Text كانت تتوفر على هواتف آيفون مسبقًا.

على نفس الجانب حصل تطبيق ساعة آبل watchOS 8.1 على تحسينات مختلفة تساعد في استقرار النظام، بجانب تحسين ميزة اكتشاف السقوط، وتحسين خاصية الشاشة الدائمة أو Always On Display.

أما نظام ماك مع تحديث نسخة macOS Monterey بعد إطلاق أجهزة ماك بوك برو الأسبوع الماضي، فيأتي مع تحسينات لمزايا مثل الاختصارات (Shortcuts) ووضع تخفيض استهلاك الطاقة (Low Power Mode)، وتطبيق FaceTime، و Note، وغيرها من التطبيقات الأساسية، ودعم عرض المحتوى إلى أجهزة ماك عبر AirPlay.

المصدر:

Apple