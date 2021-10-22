جوجل تخفض النسبة المقتطعة من الاشتراكات لتطبيقات الطرف الثالث إلى النصف

قررت شركة جوجل تخفيض ما تقتطعه من مطوري تطبيقات الطرف الثالث على متجر بلاي إلى النصف، حيث ستبدأ بتحصيل 15% من قيمة الاشتراكات بدلًا من 30% بداية من الأول من يناير 2022.

كانت الشركة تقتطع من مطوري الطرف الثالث 30% من قيمة الاشتراكات التي تتم عبر تطبيقاتهم على متجرها في العام الأول، ثم تخفض هذه النسبة إلى 30% في العام الثاني، لكنها ستبدأ قريبًا الحصول على 15% من البداية.

وستخفض جوجل كذلك النسبة المقتطعة من قيمة الاشتراكات إلى 10% كذلك للتطبيقات التوفر توفر خدمات الموسيقى، البث، والكتب. ليكون بإمكان مطوريها الحصول على امتيازات خاصة من خلال النسبة الأقل في حال التوافق مع بعض الشروط التي حددتها لهم ضمن برنامج أطلقته منتصف هذا العام تحت اسم Play Media Experience Program.

وربما تهدف الشركة لتجنب أي قضايا تتعلق بالاحتكار والتنافسية من خلال إجبار المطورين على دفع نسبة كبيرة من إيراداتهم، حيث تعاني نظيرتها آبل من هذا الأمر وتواجه تحقيقات كثيرة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع عدد القضايا الموجهة ضدها والانتقادات العلنية من كبرى الشركات.

وتسيطر جوجل وآبل على الغالبية العظمى من سوق التطبيقات والمتاجر بفضل انتشار نظامي أندرويد و iOS، لذا تواجهان العديد من الانتقادات بسبب الرسوم المقتطعة كونهما تتحكمان في السوق وتفرضان شروطًا خاصة يقول المطورين إنها تقتل المنافسة وتمنعهم من تحقيق الدخل اللازم للاستمرار، لكن من خلال توجه جوجل نحو تخفيض النسبة بهذا الشكل وأخذ آبل نفس الخطوة مستقبلًا من الممكن أن تهدأ الانتقادات.

المصدر:

Google