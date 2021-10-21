سناب تطلق “مركز صانعي المحتوى” لتمكين الجمهور من استخدام التطبيق باحترافية

أعلنت شركة سناب عن إطلاق مركز صانعي المحتوى (Creator Hub) الجديد لدعم مجتمع صانعي المحتوى وتمكينهم من الاستفادة من كاميرا سناب شات. وسيوفر المركز نصائح وإرشادات ومعلومات باللغتين الإنجليزية والعربية حول كيفية الاستفادة من الأدوات الإبداعية والتفاعلية لتطبيق الشركة ومنصاته المختلفة.

يضم المركز مقاطع فيديو تعليمية من نجوم التطبيق “Snap Stars” وصانعي المحتوى اليوميين، بهدف تعريف المستخدمين بكيفية البدء باستخدام تطبيق سناب شات، والاستفادة بأفضل طريقة ممكنة من أدواته المختلفة وكاميرته التي توفر العديد من المزايا، كما يوفر نصائح حول كيفية تحقيق النجاح عبر ميزة Spotlight الترفيهية الجديدة التي تعرض المحتوى الإبداعي الخاص بالمستخدمين.

وفي هذا السياق، قال طوني غزال، مدير الشراكات مع مواهب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسناب: “حققت منصة سناب خطوات رائدة على صعيد الابتكار في مجال تقنيات الواقع المعزز خلال العقد الماضي. ونثمّن مساهمة شُركائنا وصانعي المحتوى والمبدعين ونشكرهم على جميع التجارب الجديدة والمميزة التي يقدّمونها لمجتمع مُستخدمي سناب شات الذي يتيح الفرصة لمشاركة القصص الأكثر إبداعًا وتميزًا في العالم وخاصة بين مُستخدمي الأجهزة المحمولة. ويتمثل هدفنا في منح المبدعين وصانعي المحتوى أفضل الأدوات التفاعلية التي تضمن مشاركة قصصهم المُلهمة وتعزيز مهاراتهم والتواصل مع جمهورهم بطريقة هادفة ومؤثرة”.

ويمكن لصانعي المحتوى المهتمين الاطلاع على معلومات إضافية حول المركز الجديد المخصص لهم، من خلال التوجه إلى هذا الرابط : https://creators.snap.com/