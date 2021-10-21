باي بال تقدم 45 مليار دولار لشراء بنترست

تحدثت العديد من المصادر الإخبارية الموثوقة عن عرض شركة باي بال ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي لشراء شبكة التواصل الاجتماعي، بنترست.

تعتبر باي بال من أهم الشركات العالمية في قطاع المدفوعات الرقمية، وعملت بشكل ملحوظ مؤخرًا لتوسيع أعمالها خاصة مع إطلاق خدمات دفع متنوعة مثل الشراء والدفع لاحقًا، إطلاق حملات جمع التبرعات بين المستخدمين بسهولة، وقبول الدفع عبر العملات الرقمية وحتى تبادل العملات الرقمية المشفرة من خلال منصتها، لكن صفقة الاستحواذ على منصة بنترست تبدو بعيدة قليلًا عن مجالها.

وتقول المصادر إن شركة باي بال تخطط لتمويل الصفقة في معظمها من خلال الأسهم، لكن ماتزال معالم الصفقة غير واضحة إلى الآن، كما هو الحال مع الهدف من شرائها.

الجدير بالذكر أنه في حال إتمام الصفقة، فستكون أكبر عملية استحواذ على شبكة تواصل اجتماعي حتى اللحظة، متخطية قيمة استحواذ مايكروسوفت على لينكدإن مقابل 26.2 ملار دولار أمريكي في 2016.

المصادر:

Reuters – Bloomberg