فيس بوك تختبر محفظتها الرقمية Novi بشكل محدود ومطالبات بإيقافها

بدأت شركة فيس بوك باختبار محفظتها الرقمية Novi لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وغواتيمالا، وهي المحفظة الرقمية التي نتجت عن إيقاف مشروع عملتها الرقمية ليبرا ومحفظتها كاليبرا بسبب ضغوطات حكومية وقانونية في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.

وبالرغم من بدء مرحلة الاختبار في المحفظة الجديدة، إلا أن فيس بوك تتعرض لضغوطات قوية على المستوى القانوني في الولايات المتحدة لإيقافها وعدم الاستمرار بها.

وتهدف الشركة من خلال اختبار محفظتها الرقمية والحوالات المالية من خلالها إلى توفير وسيلة سهلة للمستخدمين لإرسال واستقبال الأموال حول العالم، لكن الحكومات والجهات القانونية ترى في هذه الخطوة وسيلة للعديد من الأشخاص لغسل الأموال وتناقلها بطرق غير شرعية، وهو ما تعارضه الشركة.

ووفقًا لديفيد ماركوس، مدير تطوير خدمات الدفع والعملات الرقمية في فيس بوك، ستعمل المرحلة الاختبارية من محفظة Novi مع عملة Pax Dollar (USDP)، وهي عملة مستقرة بحسب ما أشار إليه ومستمرة بالعمل بطريقة مشروعة دون أي مشاكل على مدار ثلاث سنوات ماضية، ما يعني تقليل المشاكل المتعلقة بتناقل الأموال. وستعمل الشركة مع منصة Coinbase لمعالجة المعاملات الخاصة بالعمل.

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