دراسة كانتار وسناب: %71 من الأهالي في المملكة العربية السعودية يستخدمون سناب شات

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة سناب بالتعاون مع شركة كانتار، المختصة في بحوث السوق، أن سناب شات هي المنصة المفضلة للمستخدمين من أبناء جيل الألفية وما بعده (الجيل زد) في المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتمتع بشعبية واسعة بين الأهالي في المملكة. وتُظهر الإحصائيات أن Snapchat يستقطب 19.5 مليون مُستخدم شهرياً في المملكة.

90% يبدون انطباعًا حول إعلانات سناب شات و80% يقولون إن الإعلانات تؤثر في قراراتهم

وأظهرت الدراسة بأن 71% من الأهالي في المملكة العربية السعودية يستخدمون التطبيق في الوقت الحالي، وأن الإعلانات المعروضة على التطبيق تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد القرارات المتعلقة بالمشتريات التي يتخذونها بشكل عام. وتشير النتائج أيضًا إلى أن حوالي 80% من الأهالي الذين يستخدمون تطبيق سناب يقولون إن إعلانات المنصة تؤثر على قراراتهم المتعلقة بالمشتريات، بينما أبدى حوالي 90% من العائلات انطباعًا إيجابيًا حول الإعلانات المعروضة على المنصة.

ويميل الأهالي من مُستخدمي سناب شات وفقًا للدراسة، إلى تفعيل مشاركة بقية أفراد الأسرة بالقرارات المتعلقة بالمشتريات. وبحسب النتائج، أفاد غالبية الأهالي من المُستخدمين أن أطفالهم يؤثرون بطريقةٍ أو بأخرى على قراراتهم المتعلقة بالمشتريات، كما يعتمد معظم الأهالي على آراء أبنائهم من اليافعين أو البالغين لشراء المنتجات نيابةً عن بقية أفراد العائلة. كما أظهرت الدراسة الجديدة أيضًا سماح الأهالي بشكل منتظم لأبنائهم اليافعين بتسوق المنتجات التقنية (61%)، وشراء تطبيقات الأجهزة المتحركة وخدمات البث (73%)، والسلع المنزلية (47%).

وتعليقًا على الدراسة، قال عبدالله الحمادي، رئيس الأعمال الإقليمي لسناب: “تسهم الدراسة في التأكيد على الدور الإيجابي الذي تلعبه منصة سناب شات في تعزيز التواصل بين أفراد العائلة. وبدلًا من استخدام أساليب إعلانية متعددة لتلبية احتياجات فئات عمرية مختلفة، توفر منصة سناب شات قيمة استثنائية بفضل انتشارها الواسع بين الأهالي وأبنائهم من المراهقين والبالغين عبر منصةٍ واحدة”.

وتظهر الدراسة كذلك، بأن سناب شات يوفر للجهات المُعلنة منصة جاذبة للتواصل مع ملايين الأهالي والعائلات في المملكة العربية السعودية، مما يتيح للعلامات التجارية فرصة لتعزيز مبيعاتها وأعمالها على أوسع نطاق.