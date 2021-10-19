جوجل تعلن عن بكسل 6 بسعر 599$ ونسخة برو بسعر 899$ مع رقاقة معالجة Tensor

استغلت شركة جوجل حدثها الخاص قبل قليل للكشف عن هواتفها الجديدة، جوجل بكسل 6 و6 برو “Pixel 6 – 6 Pro”، بطريقة مغايرة مع الإعلان عن السعر أولًا لجذب الانتباه. وستأتي الهواتف مع رقاقة معالجة Tensor التي طورتها الشركة بنفسها، وكاميرات تتفاخر الشركة بتطويرها لهذا الحد، بالإضافة إلى مستشعر بصمة أسفل الشاشة لأول مرة في هواتف بكسل.

رقاقة المعالجة Tensor

قررت جوجل السير في طريق منفرد لتقديم أفضل تجربة على هواتفها من خلال تطوير رقاقة معالجة خاصة باسم Tensor بتقنية 5 نانومتر تعتمد على تقديم الذكاء الاصطناعي بأفضل شكل مع هواتفها، حيث تقول الشركة إنها تقدم سرعة أكبر بنحو 80% من المعالجات التي استخدمتها على بكسل 5 – كانت من كوالكوم.

تحوي رقاقة معالجة جوجل نواتي Cortex-X1 المبنية على معمارية ARM مع سرعة 2.8 جيجا هرتز، ونواتي Cortex A76 مع سرعة 2.25 جيجا هرتز، بالإضافة إلى 4 نوى Cortex A55 بسرعة 1.8 جيجا هرتز مهمتها رفع كفاءة المعالجة عند الحاجة.

هواتف بكسل 6 و6 برو – Pixel 6 & 6 Pro

يأتي بكسل 6 مع شاشة 6.4 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2400 بكسل بوضوح 411 بكسل لكل بوصة مع سرعة تحديث 90 هرتز، أما نسخة برو فتأتي مع شاشة من نوف النوع لكن بدقة 1440×3120 بكسل بوضوح 512 بكسل لكل بوصة وهي كذلك من نوع OLED لكن بسرعة تحديث تصل 120 هرتز. وستدعم شاشتا الهاتفين مستشعر بصمة أسفلها لأول مرة في تاريخ هواتف جوجل.

ستظهر الهواتف مع تصميم مختلف أكثر عصرية من النسخ السابقة لاسيما على مستوى الألوان وتصميم الظهر والتنوع، أو على مستوى وجود كاميرا أمامية على شكل ثقب دون وجود أي نتوء تقليدي. كما سيكون هيكل الهواتف مصنوعًا من الألومنيوم المعاد تصنيعه، ووجود الألومنيوم معها سيعني خفة أكثر.

تقول جوجل إنها طورت بطاريات هواتفها لتعمل على مدار اليوم مع المستخدمين حتى عند استخدام الجيل الخامس، حيث وفرت بطارية 4,614 ملي أمبير/ ساعة مع بكسل 6، وبطارية 5,003 بكسل مع نسخة برو. وتعول الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة مع رقاقاتها الجديدة لجعل الهاتف أقل استهلاكًا للطاقة في الوقت الذي يوفر فيه أفضل أداء.

سيعمل كلا الهاتفين مع نظام تشغيل أندرويد 12 الجديد مع تصميم واجهة Material You من جوجل.

كاميرا بكسل 6 و6 برو

يوفر الهاتف بكسل 6 كاميرا مزدوجة بالخلف مع عدسات بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية مع حجم بكسلات كبير، وكاميرا عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، فيما تضيف نسخة برو كاميرا ثالثة بالخلف بدقة 48 ميجابكسل للتصوير القريب والتقاط الصور بتركيز أعلى. يتيح نظام الكاميرا لكلا الهاتفين التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل حتى 4K على سرعة 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

سيوفر بكسل 6 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة غالق f/2.0، فيما سيوفر 6 برو كاميرا بدقة 11.1 ميجابكسل بفتحة غالق f/2.2.

تتفاخر جوجل بكاميرا هواتفها، وتقول إنها ستوفر أفضل الصور خاصة للأشخاص الملونين كون التقنيات السابقة لم تقدم تلك الجودة سابقًا حيث عملت مع خبراء البشرة لتطوير تقنيات تتعرف على لون بشرة المستخدم لتصوير أفضل صورة وفقًا له والمحيط، كما تشير إلى أن وقت الصور الضبابية خاصة في اللقطات السريعة قد انتهى، مع وجود كاميرا هواتفها القادرة على التقاط الصور بجودة عالية جدًا خاصة بوجود رقاقة معالجة Tensor.

مزايا أخرى مع هواتف بكسل 6 و6 برو

دعم الجيل الخامس.

دعم 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

رقاقة الأمان والحماية Titan M2.

مركز حماية وخصوصية جديد.

معيار مقاومة الماء والغبار IP68.

مقاومة الخدش مرتين أكثر من الجيل السابق.

سماعات ستيريو.

شحن سريع 30 واط.

شحن لاسلكي سريع 21 واط.

منفذ USB C.

دعم WiFi 6.

دعم بلوتوث 5.2.

تقنية GPS مزدوج.

تقنية NFC.

السعر والتوافر

يأتي بكسل 6 في 28 أكتوبر بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزينية.

فيما سيأتي بكسل 6 برو بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا لنسخة رام 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزينية.