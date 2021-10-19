جوجل تجمع خدماتها في مكان واحد مع اشتراك Pixel Pass بسعر يبدأ من 45$ شهريًا

أعلنت جوجل في مؤتمرها للكشف عن هواتف بكسل 6 و6 برو الجديدة، عن اشتراك موحد يجمع خدماتها المختلفة في مكان واحد دون الحاجة لدفع اشتراكات منفردة، وسيكون الاشتراك تحت اسم Pixel Pass.

ستتاح الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة حاليًا وستكون لمستخدمي هواتف بكسل دون غيرهم، فيما ستوفر عدة خدمات أبرزها 200 جيجابايت من السعة التخزينية على سحابة Google One، واشتراك يوتيوب بريميوم أو ميوزك بريميوم، بالإضافة إلى اشتراك خدمة الألعاب Play Pass، وخصومات على متجرها Google Store، بالإضافة إلى تأمين على العديد من المنتجات.

وبفضل الخدمات الكثيرة التي ستوفرها، حددت شركة جوجل قيمة اشتراك Pixel Pass مع هواتف بكسل 6 بقيمة 45 دولارًا في الشهر، ومع هواتف بكسل 6 برو بسعر 55 دولارًا في الشهر.