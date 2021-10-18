أجهزة HomePod Mini تصل في نوفمبر بحلة جديدة

بعد الإعلان عن خدمة تابعة لخدمتها الموسيقية وتعمل بالأوامر الصوتية فقط، أعلنت آبل عن أجهزة جديدة من السماعات المنزلية، HomePod Mini.

وستكون السماعات الصوتية الذكية الداعمة للمساعدة سيري الخيار الأمثل للمستخدمين للاستفادة من خدمتها الصوتية الجديدة، كونها تعتمد في عملها على المساعد سيري لإدارة المهام.

ستأتي أجهزة HomePod Mini بطول 3.3 بوصة فقط وستكون متاحة بثلاث ألوان جديدة تشمل الأصفر، البرتقالي، والأزرق، وتقول آبل إنها ستقدم تجربة صوتية مثيرة. وستتوفر السماعات للمستخدمين بداية من شهر نوفمبر بسعر 99 دولارًا أمريكيًا.

ترغب آبل من خلال التصميم الجديد والألوان المختلفة جذب المزيد من المستخدمين لأجهزتها خاصة مع إطلاق الخدمة الصوتية الجديدة، حيث كانت معظم السماعات المنزلية القديمة من الشركة تركز على الأبيض والأسود والرمادي.