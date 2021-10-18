آبل تكشف عن سماعة AirPods 3 مع دعم Spatial Audio

بجانب إعلانها عن مكبرات HomePod mini الصوتية التي تدعم المساعد سيري، أعلنت آبل عن جيل جديد من أدواتها وأجهزتها الصوتية وأكثرها شهرة، AirPods الجيل 3.

تقول آبل إن سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها تعتبر الأكثر شعبية في العالم، وستوفر بجيلها الجديد تحسينات على مستوى البطارية، مع تحسينات صوتية بإضافة تقنية الصوت المحيطي Spatial Audio، في الوقت الذي تأتي فيه بتصميم جديد مع رقاقة المعالجة الخاصة H1، وتجلب تقنية IPX4 لمقاومة الماء والتعرق للحفاظ عليها بأفضل صورة حتى عند ممارسة الرياضة في الأجواء الممطرة.

ستدعم AirPods 3 تقنيات الصوت المحيطي وDolby Atmos عند الاستماع إلى الموسيقى أو الأفلام أو العروض التلفزيونية المختلفة، لتوفر للمستخدمين تجربة صوتية مميزة أثناء الاستماع.

تقول آبل إن سماعتها الجديدة ستجلب بطارية يمكن أن تعمل حتى 30 ساعة عند استخدامها في الاستماع خاصة بتحصينها بعلبة الشحن الخاصة بها.

ستتوفر سماعة آبل اللاسلكية في 26 أكتوبر الحالي – أي بعد أسبوع من الآن. وستكون متاحة بسعر 179 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة وبسعر مقارب في دول العالم.

المصدر:

Apple