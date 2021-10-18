آبل تعلن عن خدمة تعمل بالأوامر الصوتية تابعة لخدمتها الموسيقية بسعر 4.99$

أعلنت شركة آبل قبل قليل في مؤتمرها الثاني خلال شهر عن خطة للمحتوى الصوتي فقط تابعة لخدمتها الموسيقية، آبل ميوزك، لتوفر للمستخدمين خيارات أكثر بسعر أقل.

ستتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين استخدام الصوت ومنح الأوامر عبر مساعدها الصوتي سيري للولوج إلى محتوى مكتبتها الصوتية من خلال مختلف الأجهزة التي تدعم المساعد الصوتي.

ستتوفر الخدمة بسعر 4.99 دولارًا أمريكيًا وستكون متاحة خلال خريف هذا العام في 17 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن تصل المزيد من البلدان فيما بعد.

تبدو هذه الخدمة الجديدة من آبل إلى حد ما خدمة أمازون الصوتية على أجهزة إيكو التي تتيح للمستخدمين الوصول لمكتبة أمازون الموسيقية على أجهزة إيكو بسعر 3.99 دولارًا أمريكيًا.