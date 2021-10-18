آبل تطلق ماك بوك برو مع رقاقات المعالجة M1 Pro و M1 Max وشاشات Mini LED بتحديث 120 هرتز

اختتمت شركة آبل قبل قليل حدثها من الكشف عن أهم منتجاتها لليلة من خلال أجهزة ماك بوك برو الجديد “MacBook Pro”، مع أحدث رقاقات المعالجة التي طورتها M1 Pro و M1 Max، وشاشات بتقنية Mini LED بسرعة تحديث تصل 120 هرتز مع تقنية ProMotion.

ستوفر أجهزة ماك بوك برو الجديدة شاشات أكثر وضوحًا، كما ستدعم كاميرا أوضح، وستحصل على أداء أفضل مع وصول تحديث نظام ماك قبل يوم واحد من صدورها للمستخدمين ليتمكنوا من الحصول على أفضل نتائج من خلال التحديث.

ستتوفر الأجهزة مع رقاقة معالجة M1 Pro بذاكرة رام تصل 16 جيجابايت، وبرقاقة M1 Max بذاكرة رام حتى 32 جيجابايت.

جهاز ماك بوك برو 16 – MacBook Pro 16

بالرغم من اسمه، إلا أن هذا الجهاز يأتي مع شاشة Liquid Retina XDR بقياس 16.2 بوصة بدقة 3456×2234 بكسل، وستكون بتقنية Mini LED وستدعم تقنية ProMotion مع معدل تحديث 120 هرتز – مشابهة لشاشات آيباد برو التي أعلنت عنها آبل في الفترة الماضية. وستوفر الشاشة سطوعًا يصل 1600 وحدة مع معدل تباين 1 إلى مليون.

سيوفر الجهاز كاميرا أمامية FaceTime HD بدقة 1080 بكسل على شكل نتوء في متوسط الجهة العلوية بشكل شبيه لهواتف آيفون، وسيدعم تقنية الشحن اللاسلكية MagSafe 3، وتقنية الشحن السريع التي تساعد في شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة. كما سيوفر بطارية تصل حتى 21 ساعة استخدام أثناء تشغيل الفيديو في الخلفية.

سيتوفر ماك بوك برو 16 بسعر يبدأ من 2,499 دولارًا أمريكيًا في 26 أكتوبر.

جهاز ماك بورك برو 14 – MacBook Pro 14

مثلما الحال مع شقيقه الأكبر، يأتي هذا الجهاز مع شاشة Liquid Retina XDR بقياس 14.2 بوصة – أي أكبر قليلًا من 14 الظاهرة بالاسم، وستكون بتقنية Mini LED وبدقة 3024×1964 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز بفضل تقنية ProMotion. وستوفر الشاشة كذلك قوة إضاءة تصل 1600 وحدة ومعدل تباين 1 إلى مليون.

سيضيف الجهاز كاميرا أمامية FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وسيدعم تقنية الشحن اللاسلكية MagSafe 3، كما سيوفر بطارية تصل حتى 17 ساعة استخدام أثناء تشغيل الفيديو في الخلفية، مع دعم الشحن السريع الذي يشحن نصف البطارية خلال نصف ساعة.

سيتوفر هذا الجهاز في 26 أكتوبر الحالي بسعر يبدأ من 1,999 دولارًا أمريكيًا.

مزايا أخرى مع أجهزة آبل ماك بوك برو:

دعم تقنية بلوتوث 5.0.

دعم WiFi 6.

دعم الشحن اللاسلكي MagSafe 3.

دعم الشحن السريع لأول مرة.

دعم منافذ Thunderbolt 4.

منفذ HDMI.

أسرع مرتين مع رقاقة المعالجة M1 Pro.

أسرع 3.5 مرة مع رقاقة المعالجة M1 Max.

يُشار أن مؤتمر آبل شهد الإعلان عن سماعات HomePod Mini الجديدة، وسماعة AirPods اللاسلكية، وخطة جديدة لخدمة آبل الموسيقية.

المصدر:

Apple