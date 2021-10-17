كيف تجذب أفضل المستقلين للعمل معك على مشروعك

عليك أن تحاول كصاحب مشروع يسعى لتوظيف المستقلين أن تستهدف أفضلهم وتجذبهم لتقديم العروض على مشاريعك، ففي النهاية هذا عمل ومن الواجب توظيف أفضل الكفاءات وأصحاب المهارات للقيام بهذا العمل للخروج به بأبهى صورة ممكنة.

لكن نخبة المستقلين لا ينجذبون إلى أي عرض توظيف مهما كان، بل تمامًا كأصحاب المشاريع هناك مواصفات ومعايير محددة لديهم هم أيضًا ليختاروا المشاريع التي يظنون أنهم سيكونون مسرورين بالعمل عليها، وهذا ليميزوها عن المشاريع السيئة أو التي لا تناسبهم، وبالتالي، يقدمون عروضهم فقط على المشاريع الأولى وليس الثانية.

لماذا من المهم استهداف المستقلين المحترفين وليس غيرهم

من المهم لك بطبيعة الحال كصاحب أعمال يستخدم مواقع العمل الحر لتوظيف المستقلين أن تنهي الأعمال المطلوبة بأقصى سرعة ممكنة وبأفضل توفير للميزانية، وبالطبع بجودة جيدة تحقق لك ما تحتاجه من عرض العمل.

لكن ليس كل المستقلين سواءً في تحقيق هذه الثلاثية الذهبية. فبعضهم قد يكون جيدًا من ناحية عوامل الميزانية والسعر، لكنه لن يكون جيدًا من ناحية الجودة، وعلى العكس من ذلك قد تجد مستقلين يقدمون جودة عالية جدًا ولكن بطبيعة الحال أسعارهم مرتفعة أيضًا.

لهذا ضع في بالك أن توظيف المستقلين غير المناسبين:

سيجعلك في أقل تقدير تخسر الكثير من الوقت في التواصل والمتابعة مع مستقلٍ لم يتمكن من إنجاز ما تريده منه.

تخسر بعضًا من المال إن حصلت على جودة شبه مرضية أو عمل غير مكتمل.

تخسر المزيد من الوقت في عمل مشروع جديد ثم المتابعة مع مستقلٍ آخر من أجل تنفيذ المطلوب… وهكذا دواليك إلى أن تجد ضالتك.

ولهذا من الضروري العمل بجدية على العوامل التي قد تجذب أفضل المستقلين لتقديم عروضهم على مشروعك من المرة الأولى، وليس بعد العناء والتعب وتجارب الفشل.

نصائح لجذب المستقلين المحترفين نحو مشروعك

سنقدم في هذا المقال نصائح مفيدة لجعل مشروعك جذابًا لنخبة المستقلين على مواقع العمل الحر.

التأكد من منطقية الميزانية ومدة التنفيذ

دعنا نضع البديهيات جانبًا، فالمشاريع التي يضع أصحابها لها شروطًا غير منطقية مثل ميزانية صغيرة أو مدة تنفيذ لا تتوافق مع المتطلبات المطلوبة من المستحيل أن تجد مستقلين ذات خبرة يقدّمون طلبات العمل عليها.

وهذه العوامل أساسية بالنسبة للمستقلين؛ فإذا كانت هذه العوامل غائبة فحينها لن يتابع المستقل قراءة وصف مشروعك وسينتقل مباشرةً إلى مشاريع أخرى يمكن أن تكون أكثر منطقية له من مشروعك.

وليس هناك معيار ثابت لميزانية المشاريع ومدة تنفيذها، فبعض المشاريع صغيرة ويمكن عملها بسرعة وبميزانية صغيرة بينما غيرها يحتاج وقتًا والكثير من الجهد وبالتالي يجب أن ترتفع الميزانية أيضًا، لكن ضع مكانك في مكان المستقل حينما يقرأ وصف مشروعك وأجب على هذه الأسئلة:

هل الميزانية الموضوعة تتوافق مع مدة العمل؟ أي هل تقسيم عدد ساعات العمل المتوقعة لتنفيذ المشروع يتناسب مع ميزانية المشروع المحددة؟

هل من المنطقي لشخص بنفس خبرته أن يقبل بهذا المبلغ؟ أم أن أصحاب الخبرة والجودة الأعلى لهذا النوع من المشاريع سيطلبون ميزانية أعلى؟

إن كان المستقل لا ينفذ سوى مشاريع مثل مشروعك، فهل سيكون من المنطقي له الاستمرار في العمل الحر؟ فالمستقل في النهاية يريد مدخولًا يكفيه لسداد فواتيره آخر الشهر، وإن اكتشف أنه سيجني أقل من الحرف المهنية مثلًا في مدينته فحينها لن يكون منطقيًا بالنسبة له العمل على مشروعك.

يمكن القول بصورة عامة أن نخبة المستقلين ينجذبون إلى الميزانية المرتفعة ومدة التنفيذ المعقولة للمشاريع.

ولهذا يخطأ الكثير من أصحاب المشاريع عندما يفرحون بوجود عددٍ صغير من المستقلين الذين يقدّمون عروض عمل على مشاريعهم على الرغم من أنها غير منطقية من ناحية الميزانية ومدة التنفيذ، ولا يدركون أنهم على وشك الوقوع في فخٍ سيستهلك الكثير من مواردهم. موارد كان من الأفضل توفيرها من البداية وصرفها على مستقل خبير من النخبة بدلًا من إضاعة الوقت مع المبتدئين.

كتابة وصف المشروع باحترافية

العامل الثاني المهم لجذب نخبة المستقلين هو وصف المشروع، فمن المهم كتابته باحترافية ومهنية بحيث يفهم المستقل أن صاحب المشروع إنسان عقلاني منطقي يعرف ما يريده ويعرف ما يتوقعه من تنفيذ مشروعه.

لذلك حاول في وصف مشروعك:

أن تشرح كل الأمور والخصائص والمتطلبات التي تريدها بالضبط، حتى لو كانت بديهية بالنسبة لك.

أن يكون خاليًا من الأخطاء الإملائية والنحوية.

أن يكون شاملًا لمراحل المشروع والشكل النهائي للخرج (Output) المتوقع.

أن تكون جميع توقعاتك فيما يتعلق بمتابعة المشروع وعملية التسليم مذكورة فيه (مثلًا في حالة تطوير البرمجيات، هل تريد إرسال الإصدار الحالي من البرنامج كل أسبوعين كمثال؟ إلخ…).

ولا بأس أيضًا أن ترفق مع مشروعك جميع المستندات والصور والوثائق التوضيحية التي قد تساعد المستقلين على فهم ما تريده بشكلٍ أفضل. فستكون مضيعة للوقت أن تراسل كل مستقلٍ على حدى قبل التوظيف لتشرح لهم نفس الأمور والمعلومات التي كان يمكنك أن تضعها في وصف المشروع لتصل إليهم جميعًا قبل أن يضعوا عروضهم.

لا يحب المستقلون العمل مع أصحاب المشاريع الذين لا يعرفون أن يشرحوها بشكلٍ جيد أو لا يعرفون ما يريدونه بالضبط، فبالنسبة لهم هذا مؤشر على بعض المشاكل المحتملة مستقبلًا.

بالتالي ستزداد فرصة جذبك لنخبة المستقلين إلى مشروعك كلما كتبت وصفًا أكثر احترافية. فلا يحب المستقلون العمل على المشاريع المبهمة أو غير الواضحة، أو التي لم يتعب أصحابها أنفسهم في كتابة وصفٍ شاملٍ لها يتجاوز العشرة أسطر.

التأكد من اكتمال معلومات الحساب

توفر بعض مواقع العمل الحر مثل مستقل وسومًا في حسابات أصحاب المشاريع للتنويه عما إن كانوا يمتلكون وسيلة دفع مؤكّدة أم لا، وهذا أمرٌ مهم جدًا للمستقلين، فهم لا يريدون أن يقدموا عرض عمل على مشروعٍ ما فقط ليتفاجؤوا أن صاحب المشروع كان يريد رؤية الأسعار في السوق فقط دون توظيف أحد.

ولهذا من الواجب عليك إن أردت جذب نخبة المستقلين إلى مشروعك أن تؤكّد وسيلة الدفع من حسابك، وهذا عبر إيداع المبلغ المالي (أو نسبة منه) في منصة العمل الحر قبل أن تقوم بإرسال مشروعك إلى العلن.

وينظر المستقلون أيضًا إلى معدل التوظيف؛ فإن كان معدل التوظيف منخفضًا أو قريبًا من الصفر فهذا مثيرٌ للشكوك لديهم (ما لم يكن هذا هو المشروع الأول)، ولهذا لا تحاول اختبار المستقلين عبر إرسال مشاريع وهمية لا تريد توظيف الناس عليها حقيقةً، فهذا سيجعلهم يتجنبون جميع مشاريعك مستقبلًا.

أخيرًا هناك بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بحساب صاحب المشروع التي قد تساعد في رفع الثقة به، مثل عدد المشاريع المستلمة وتاريخ إنشاء الحساب وغيرها من المعلومات، ومن الواجب عليك الانتباه إليها حسب منصة العمل الحر التي توظّف عليها.

عوامل أخرى

هناك عدد من العوامل التي يضعها المستقلون في عين الاعتبار أيضًا عند تقديم عروضهم، وسيكون من الجيد أن تنتبه لها في مشروعك:

هل هذا المشروع مرة واحدة فقط أم سيكون هناك تعامل مستقبلي متكرر؟ قد تحصل على تخفيضٍ من المستقلين على مشروعك إن تأكّد لديهم أنه سيكون هناك تعامل دائم بينك وبينهم إن قدّموا لك العمل بالجودة المطلوبة، ولهذا من الضروري أن توضّح هذا في مشروعك.

من المهم كذلك أن يكون صاحب المشروع شخصية حقيقية، فلا يحب المستقلون العمل مع حسابات بأسماء وهمية غير حقيقية أو شخصيات كرتونية مثلًا.

من المهم أيضًا أن تكون صيغة وصف المشروع وصيغة التواصل مكتوبة باحترامٍ متبادل من الطرفين، بلا فوقية ولا نظرة متعالية نحو المستقلين.

خاتمة

صحيحٌ أن هذه الأمور المذكورة قد تستغرق وقتًا للإعداد والمتابعة عند إرسال المشاريع، لكنها ستعود بالنفع الكبير على صاحب المشروع إن اتبعها بدلًا من أن يتعب نفسه في توظيف مستقلين غير مؤهلين أو لم يكونوا من يبحث عنهم بالضبط، وهو ما سيضمن انتهاء المشاريع بنجاح وفق عوامل الميزانية والجودة والمدة الزمنية المتوقعة.

لا تنسى أن جميع المستقلين على مواقع العمل الحر قادرون على إرسال عروضهم لك، وبالتالي لا بد من اتباع عوامل فلترة إضافية لجذب نخبة النخبة وليس فقط مجموعة كبيرة من عموم المستقلين، حتى لو كان عددهم كبيرًا.