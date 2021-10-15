مايكروسوفت تغلق لينكدإن في الصين وتستبدلها بتطبيق InJobs

قررت شركة مايكروسوفت إغلاق النسخة الصينية من شبكة لينكدإن بسبب القوانين الصينية الصارمة هناك وعدم قدرتها على العمل بالطريقة التي ترغب بها على ما يبدو، وستقوم باستبدالها بتطبيق للوظائف يُسمى InJobs.

تفرض الحكومة الصينية على جميع الشركات مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين هناك، وهو ما يتعارض مع سياسة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لكن بعضها يقدم تنازلات للعمل في أكبر الأسواق في العالم، إلا أن مايكروسوفت ترى هذه القوانين تحدها من العمل بالطريقة الأفضل ما جعلها تقرر إيقاف لينكدإن هناك.

وستقوم الشركة بإطلاق تطبيق باسم InJobs للبحث عن الوظائف، لكن هذا التطبيق ستكون مهمته إعلانات الوظائف والتقديم لها، ولن يحوي أي خصائص تواصل اجتماعي مثل نشر المقالات والمنشورات وغيرها من الأمور الموجودة في لينكدان.

المصدر:

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