آبل تعيد تعيين موظف سابق لقيادة قسم تطوير برمجيات أجهزة HomePod

أشارت تقارير صحفية جديدة إلى أن آبل قامت بتعيين أفرووز فاميلي، الموظف السابق في الشركة لقيادة قسم تطوير أنظمة وبرامح أجهزة HomePod.

كان فاميلي قد عمل في آبل بين عامي 2012 و2016 ضمن فريق تطوير أجهزة HomePod، لكن رحل وأسس شركته الخاصة المتخصصة في الصوتيات، Syng، بالشراكة مع زميل آخر في آبل يُدعى كريستوفر سترينغر كان يعمل مصممًا لدى الشركة.

وتهدف آبل من خلال إعادة توظيف فاميلي، إلى التغلب على التحديات الحالية في أجهزة السماعات المنزلية الذكية بعد التراجع في الفترة الأخيرة، خاصة مع وجود منافسين بقدرات عالية على رأسهم جوجل مع أجهزتها ومساعدها الصوتي، وأمازون مع المساعد الصوتي أليكسا.

كانت أجهزة HomePod قد وصلت للسوق بسعر 349 دولارًا أمريكيًا عام 2018 لكنها لم تحقق النجاح المطلوب سواء بسبب سعرها المرتفع أو المزايا التي توفرها مقارنة مع المنافسين، ما جعلها تتوقف عن تصنيعها مؤقتًا بداية العام الحالي. وذلك بعد تعويضها بأجهزة HomePod Mini العام الماضي التي كان سعرها يصل 99 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

Bloomberg