تويتر تعلن عن برنامج لدعم صانعي المحتوى عبر “مساحات تويتر” بمبالغ مالية

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق برنامج جديدة لدعم صناع المحتوى يركز على المحتوى الصوتي عبر خاصية مساحات تويتر، وذلك تحت اسم Spaces Spark Program.

يهدف البرنامج الجديد من تويتر إلى دعم صانعي المحتوى الصوتي وتحفيزهم على القيام بالمزيد من حلقات البث عبر منصتها، وستقدم لهم مقابل عملهم مبالغ مالية بنحو 2,500 دولار أمريكي، رفقة رصيد إعلاني، والوصول المبكر لمزايا الشركة التي ستطلقها لاحقًا.

وتأمل من خلال هذه الخطوة إلى جعل صانعي المحتوى يعملون بشكل أكبر على صناعة المحتوى الصوتي من خلال دعمهم المباشر، حيث سبق وأطلقت ميزة تسمح لهم ببيع تذاكر للمستخدمين الآخرين بمقابل مادي لكن ذلك لم يعمل بالشكل المطلوب.

يمكن للمستخدمين فوق 18 سنة ولديهم أكثر من 5 آلاف متابع المشاركة في البرنامج، وعليهم بعدها القيام بالبث الصوتي مرتين أسبوعيًا على الأقل للاستمرار فيه. ستكون الميزة متاحة بداية من الولايات المتحدة حاليًا، لكن من المتوقع وصولها قريبًا للبلدان الأخرى.

المصدر:

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