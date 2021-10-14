تويتر تختبر إظهار الإعلانات بين الردود على التغريدات

بدأت تويتر باختبار طريقة جديدة لتحقيق الدخل من خلال الإعلانات عبر إظهارها بين ردود المستخدمين أسفل التغريدات، أملًا بجذب انتباههم للإعلانات بشكل أكبر.

وتعمل المنصة باستمرار على توفير فرص جديدة لتحقيق الدخل من خلال مستخدميها، وقامت مؤخرًا بعرض الإعلانات بعدة طرق سواء على الصفحة الرئيسية أو بين تغريدات المستخدمين عند فتح حساباتهم، أو حتى في خاصية Fleet قبل إيقافها نهائيًا والتركيز على مساحات تويتر.

ويقول بروس فالك، مدير منتجات الإيرادات، إن الإعلانات ستظهر بعد الرد الأول على التغريدة، أو الثالث، والرد الثامن. وهي متاحة حاليًا للمستخدمين على نظامي تشغيل أندرويد و iOS حول العالم لاختبارها جزئيًا قبل الإطلاق الكامل لاحقًا.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021

المصدر:

Twitter