مؤتمر آخر من سامسونج يُعقد في 20 أكتوبر

ستقعد شركة سامسونج مؤتمرًا جديدًا هذا العام بتاريخ 20 أكتوبر الحالي، وفقًا لما أعلنت عنه واستكمالًا لمؤتمر Unpacked الذي أقامته في 11 أغسطس.

سيكون المؤتمر الجديد تحت اسم Unpacked Part 2، لإكمال ما بدأته الشركة عندما كشفت عن أحدث أجهزتها القابلة للطي وساعاتها الذكية في أغسطس الماضي، وربما يكون هذا الجزء للتركيز على الأجهزة الذكية الأخرى المتعلقة بإنترنت الأشياء أو الروبوتات، بعيدًا عن مؤتمرات هذا العام التي غطت غالبيتًا الهواتف الذكية والحواسب المحمولة.

ووفقًا لتلميحات الإعلان التشويقي، ربما يكون هناك حديث عن أدوات أو تقنيات جديدة متعلقة بالصحة، خاصة وأن إعلان سامسونج يُظهر أيقونات تطبيقات الصحة وأجهزة إنترنت الأشياء.

المصدر:

Samsung Newsroom