سناب شات يتوقف لأكثر من 3 ساعات ويعود للعمل مجددًا

لحق سناب شات بموجة تطبيقات التواصل الاجتماعي التي واجهت توقفات طارئة في الفترة الأخيرة، وتوقف التطبيق لمدة تزيد عن 3 ساعات في أنحاء متفرقة من العام.

وبعد شكوى المستخدمين على تويتر وغيرها من الشبكات للتعليق على المشكلة، ظهرت الشركة على حسابها في تويتر وأشارت إلى عودة الخدمة لتطبيق سناب شات مجددًا، لكن دون الإفصاح عن أي أسباب تتعلق بهذا التوقف حتى الآن.

يأتي هذا التوقف بعد أيام من توقف شبكة فيس بوك وجميع تطبيقات الشركة من انستجرام وواتساب وماسنجر وأوكولوس، لكن وقتها الشركة عللت ذلك لمشاكل في تهيئة الشبكة الداخلية لديها، فيما لم تعلن سناب عن أي معلومات حول السبب الرئيسي لتوقف تطبيقها سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بشبكتها الداخلية أو خوادم الشركة أو غيرها من الأمور.

المصدر:

Snapchat Support