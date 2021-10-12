تطبيق انستجرام سينبه المستخدمين في حال توقف الخدمة

بعد توقف تطبيق انستجرام عن العمل عدة ساعات رفقة خدمات فيس بوك الأخرى قبل أيام، تعمل انستجرام على خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين في حال تعرضت الخدمة لتوقف مشابه أو عرضي في الفترة المقبلة.

وسيُظهر التطبيق وفقًا للشركة تنبيًا في قائمة الاشعارات أو الصفحة الرئيسية يوضح الخلل الحاصل إن وجد؛ مثل عدم القدرة على رفع محتوى إلى القصة في ذلك الوقت أو توقف الخدمة بالكامل، أو غيرها من المشاكل الطارئة التي يمكن أن تحصل مستقبلًا.

وتقول انستجرام إنها لن ترسل اشعارات للمستخدمين حول كل خلل يحدث مباشرة، لكنها ستكتفي بتنبيهه في الحالات التي يكون هناك جدل حولها أو تربك المستخدمين.

يأتي ذلك التزامن مع إطلاق الشركة قسمًا عن حالة الحسابات للمستخدمين، بحيث توفر لهم معلومات خاصة حول حساباتهم في حالات مثل حذف أحد المنشورات لمخالفة سياسة الاستخدام، أو وجود خطر حول الحسابات قبل حظرها بسبب عدم الالتزام بسياسة التطبيق.

المصدر:

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