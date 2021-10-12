آبل تعلن عن مؤتمر جديد في 18 أكتوبر

أعلنت شركة آبل عن مؤتمر جديد لهذا العام سيقام في 18 أكتوبر الجاري، يتوقع أن تعلن من خلاله عن أحدث أجهزة ماك مع رقاقة المعالجة الجديدة M1X التي تطورها بنفسها.

ووفقًا للتسريبات خلال الفترة الماضية، ستطلق آبل جهاز ماك برو مع شاشة 14 بوصة، وآخر مع شاشة 16 بوصة مع الجيل الثاني من رقاقات معالجة Apple Silicon المبنية على تقنيات ARM، وربما بدون لوحة اللمس Touch Bar.

كما أن المؤتمر من المحتمل أن يشهد إطلاق جهاز ماك ميني مع رقاقة المعالجة ذاتها في أجهزة ماك بوك برو، M1X، لكن مع شكل جديد من حيث التصميم وبالتأكيد الأداء بعد دعم رقاقة المعالجة الجديدة.

المصدر:

Apple Newsroom