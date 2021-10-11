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جوجل تخطط لإطلاق خدمة Pixel Pass على غرار Apple One
بينما تستعد جوجل لإطلاق أحدث هواتف بكسل في 19 أكتوبر، ذكرت تقارير جديدة نية الشركة إطلاق خدمة باسم Pixel Pass تجميع خدمات جوجل ضمن اشتراك واحد، بشكل شبيه لما تفعله آبل مع Apple One.
وقال إم براندون لي، الشخصية المعروفة في أخبار وتسريبات الشركات التقنية، إنه حصل على تسريبات تشير لقدوم خدمة من جوجل تجمع خدماتها المدفوعة تحت اشتراك واحد وستكون باسم Pixel Pass.
ووفقًا للتسريبات، ستجمع الخدمة اشتراكات Google One، Google Pass، وYouTube Premium أو YouTube Music، بالإضافة إلى Google Fi. لكن دون أي معلومات عن سعرها المنتظر أو عن البلدان التي ستتوفر فيها، حيث ربما تتوفر في الولايات المتحدة فقط في البداية.
وعلى ما يبدو أن الخدمة ستتوفر لمستخدمي هواتف بكسل فقط، وبالتالي لن تكون متاحة لمستخدمي أندرويد على الهواتف الأخرى، ما يعني خطوة لتشجيع مستخدمي أندرويد على اختيار هواتف بكسل دون غيرها للاستفادة من الخدمة.
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