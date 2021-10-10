هواتف بكسل 6 قادمة مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات

يقترب الإعلان الرسمي عن هواتف بكسل 6 و6 برو من جوجل حيث تم تحديد الموعد في 19 أكتوبر، لكن التسريبات مازالت مستمرة قبل الحدث الرسمي وآخرها حول توفير تحديثات أمنية للنظام لمدة 5 سنوات.

ونشر ايفان بلاس، مسرب المعلومات الشهير حول الهواتف الذكية، معلومات ورابط لموقع متاجر Carphone Warehouse يظهر فيه دعم تحديثات النظام لمدة 5 سنوات، لكن الصفحة تم حذفها من الموقع بعدما نُشر رابطها، إلا أن صور الشاشة أكدت هذه المعلومات.

كانت سامسونج أول شركات أندرويد التي أعلنت عن رفع مدة تحديثات النظام الأمنية على هواتفها ولمدة تصل 4 سنوات، وتبعتها شركات أخرى لاحقًا، حتى جاء دور جوجل التي كانت بالعادة توفر تحديثات لمدة عامين للنظام وثلاثة للتحديثات الأمنية.

وتمثل هذه الخطوة من شركات هواتف أندرويد وسيلة جديدة في منافستها مع آبل في تحديثاتها التي تستمر لمدة 5 سنوات.

تطور كبير في كاميرا بكسل 6 وبكسل 6 برو

ووفقًا لما كشفته صفحة الهواتف على المتجر، التي تم نشرها عن طريق الخطأ على ما يبدو، سيوفر هاتف بكسل 6 نقلة كبير على مستوى الكاميرا مع مستشعر 50 ميجابكسل بعد أن كانت النسخة السابقة 12 ميجابكسل فقط، وسيصاحبه كاميرا بدقة 12 ميجابكسل واسعة جدًا. أما نسخة بكسل 6 برو فستحمل 3 كاميرا، رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وواسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تقريب تيليفوتو بدقة 48 ميجابكسل.

كما ستوفر الهواتف بطارية وفقًا لصفحة Carphone Warehouse بطارية تدوم لمدة تصل 24 ساعة حتى عند استخدام تقنية الجيل الخامس، وشحن سريع يصل 30 واط.

وسيوفر بكسل 6 شاشة بقياس 6.4 بوصة، فيما سيوفر بكسل 6 برو شاشة 6.7 بوصة، وكلاهما ستكونان محميتان بطبقة Gorilla Glass Victus. على أن توفر النسخة الأولى معدل تحديث 90 هرتز، والثانية 120 هرتز.

هواتف جوجل كذلك ستضيف معيار مقاومة الماء IP68، وبطبيعة الحال ستدعم تقنية الجيل الخامس ومنافذ USB C، بالإضافة إلى عدد من التقنيات الخاصة بالتصوير والتقاط الفيديو كما هي العادة مع شركة جوجل لضمان حصول المستخدم على أفضل الصور؛ بما يشمل تقنيات Magic Eraser و Face Unblur.

المصدر:

@evleaks