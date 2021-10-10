سوني و TSMC تسعيان لافتتاح مصنع رقاقات بقيمة 7 مليارات دولار بدعم حكومي ياباني

ذكرت تقارير صحفية يابانية اليوم، إن شركة سوني تهدف للاتحاد مع TSMC التايوانية، لافتتاح مصنع رقاقات في اليابان بدعم من الحكومة اليابانية، لمواجهة النقص الحاد في الرقاقات في العالم.

ووفقًا لموقع Nikkei الموثوق جدًا بهذا الشأن، فإن TSMC ستكون صاحبة التحكم الأكبر في المشروع الذي سيقام على أرض تابعة لشركة سوني بجوار مصنع مستشعرات الكاميرات الخاصة بها في غرب محافظة كوماموتو. وستساهم الحكومة اليابانية بدورها بنصف قيمة إقامة المصنع التي تبلغ 7 مليارات دولار.

وسيعمل المصنع الذي يتم الاتفاق عليه على إنتاج رقاقات خاصة بالكاميرات، السيارات، وغيرها من رقاقات المعالجة للأجهزة الإلكترونية، خاصة وأن TSMC تُعد ثان أكبر مصنعي رقاقات المعالجة للأجهزة المختلفة في العالم بعد سامسونج، في الوقت الذي تعتبر فيه سوني واحدة من أعمدة شركات تطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية.

ويقول موقع Nikkei، إن المصنع سيكون جاهزًا لبدء العمل وإنتاج الرقاقات في 2024، في حال تم الاتفاق بالكامل على المضي بإنشاء المشروع.

ويواجه العالم في الوقت الحالي نقص حاد في إنتاج الرقاقات بسبب المواد الخام والقدرات التصنيعية بعد توقف العمل في أغلب الأماكن خلال العالم الماضي لتفشي فايروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الأجهزة الإلكترونية بشكل خاص بشكل مهول في تلك الفترة.

وتتوقع التحليلات استمرار ضعف إمداد الرقاقات في العالم حتى 2023 على أقل تقدير، وفي حال لم يحدث أي طارئ جديد.

المصدر:

Nikkei