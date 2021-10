سناب تُطلق ميزة Here For You لدعم الصحة النفسية للمستخدمين في الإمارات

أعلنت شركة سناب اليوم، عن إطلاق ميزة Here For You الخاصة بدعم الصحة النفسية من خلال تطبيق سناب شات في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالشراكة مع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي يهدف إلى ضمان تحقيق “مجتمع رقمي آمن وإيجابي”، وتعزيز جودة الحياة الرقمية للأفراد والمجتمع عموماً.

تشير الشركة إلى أن ميزة Here For You توفر دعمًا استباقيًا من خلال التطبيق لمستخدمي سناب شات الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية، أو الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يتعاملون معها.

وقالت أمل البلوشي، مدير برنامج جودة الحياة الرقمية بوزارة تنمية المجتمع: “يسرنا التعاون مع سناب لإطلاق ميزة Here For You في دولة الإمارات، وهي سابقة تقنية تعزز إيجابية المجتمع في نطاق المجتمع والفضاء الافتراضي والسلوك الرقمي الإيجابي، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهودنا الرامية لتعزيز جودة الحياة الرقمية لدى الأفراد وعلى نطاق المجتمع، بما يتطلبه ذلك من تعزيز الاستخدام الهادف للتكنولوجيا”، مشيرة إلى “قيمة وأهمية هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أداة تمكن مستخدمي سناب شات من تحديد بعض المشاكل المرتبطة بصحتهم النفسية التي قد يواجهونها، وتساعدهم بالتالي على معالجتها ليعيشوا بطريقة إيجابية”.

وأضافت أمل البلوشي أنه في إطار الشراكة لإطلاق ميزة Here For You، سترتكز هذه الخطوة على 3 حلقات توعوية يتم توفيرها من مجلس جودة الحياة الرقمية، والتي نسعى من خلالها إلى تغطية موضوعات تتصل بتعزيز جودة الحياة في الفضاء الرقمي، والموارد المتعلقة بالخصوصية عبر الإنترنت، ومنع التنمر.

بدروه، قال جيك توماس، مدير عمليات شركة .سناب في الإمارات: “يشرفنا التعاون مع مجلس جودة الحياة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يقدّر جمهورنا التزام سناب شات بالخصوصية وكيف يتيح لهم التطبيق بأن يكونوا على طبيعتهم، دون أن يتأثروا بأي ضغوط من قبل الآخرين. وقد تم تصميم ميزة Here For You لتوفير الموارد التي تمكن مستخدمينا من مساعدة أنفسهم، وكذلك أصدقائهم وأحبائهم. ونظرًا لأن سنابش شات يصل إلى أكثر من 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا وإلى واحد من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعتقد أن التطبيق هو المساحة الأكثر تأثيرًا التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم ونشر التوعية بين الشباب”.

وابتداءً من اليوم، ستتيح ميزة Here For You الموارد التي يقدمها مجلس جودة الحياة الرقمية لمستخدمي التطبيق عندما يبحثون عن مصطلحات شائعة مرتبطة بالصحة النفسية، مثل: القلق والاكتئاب والتوتر على سناب شات، وفقًا لما أورده البيان. وقد تم تصميم هذه الموارد لتتم مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء المقربين والعائلة لتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والشدة على حد سواء.

يمكن لمستخدمي سناب شات الوصول إلى ميزة Here For You باتباع الخطوات التالية:

افتح أحدث إصدار من التطبيق

يجب أن ترى الكاميرا بعد فتح التطبيق، أما إذا كنت مستخدمًا جديدًا فعليك التسجيل أولًا

ابحث عن زر البحث (رمز العدسة المكبرة) في الأعلى، واضغط عليه.

الآن، ابدأ الكتابة في الخانة المخصصة للبحث. اكتب “Here For You” للعثور على الميزة والاشتراك فيها، أو اكتب الكلمات المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية وستظهر ميزة Here For You أمامك.

يمكنكم استخدام ميزة Here For You في سناب شات من خلال مسح الرمز التالي: