كيف تطلق حملة تسويق من خلال البريد الإلكتروني ؟

إذا لم تبدأ بعد في التسويق عبر خدمات البريد الإلكتروني فلا يوجد وقت أفضل من هذا الوقت للبدء، حيث يوفر التسويق من خلاله أداةً سهلة وبأسعار معقولة يمكن لرواد الأعمال استخدامها لتنمية مشاريعهم التجارية الصغيرة، ولكن الكثير منهم لا يعرفون من أين يبدؤون، مثل معظم الأشياء يبدو التسويق من خلال البريد الإلكتروني صعبًا بالبداية لكن مجرد أن تبدأ بتجربته ستجده بسيطًا ويوفر نتائج لم تكن تتوقعها.

كيف تطلق حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ؟

يعد اكتساب العملاء أمرًا مهمًا لأي نشاط تجاري، حيث تشير التجارب إلى أن الاحتفاظ بالعميل الحالي أرخص بخمس مرات من جذب عميل جديد. لحسن الحظ، يجعل التسويق عبر البريد الإلكتروني الاحتفاظ بالعملاء أمرًا سهلًا وبأسعار معقولة.

في حين تجد حوالي 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن التسويق من خلال البريد الإلكتروني هو أفضل استراتيجية للاحتفاظ بالعملاء. وبالنظر إلى حملات التسويق بالبريد الإلكتروني لا تُكلّف أي شيء، فقد يكون ذلك أمرًا مغريًا يدفعك إلى إرسال رسائل بشكل عشوائي على أمل جذب المزيد من العملاء، ولكن ننصحك بأن لا تستسلم لمثل هذه التكتيكات.

هناك الكثير من الاستراتيجيات الفعّالة في التسويق من خلال البريد الإلكتروني ستتعرف عليها الآن.

اختر مزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني

إن كنت جادًا بالنسبة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، فأنت بحاجة إلى التعامل مع مزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنعكس إيجاباً على عملك من خلال أتمتة التسويق من خلال البريد لتوصيل الرسائل بشكل فعال إلى مجموعة كبيرة من جهات الاتصال، أو المشتركين.

ستستفيد أيضًا من نماذج البريد الإلكتروني الاحترافية، والأدوات التي تساعدك على تنمية قائمة بريدك الإلكتروني وإدارتها، وميزات التتبع التي تُظهر لك من يفتح حملاتك ورسائلك ويتفاعل معها.

يمكنك استخدام Mailchimp أو CleverReach فهي أحد أشهر مزودي خدمات التسويق من خلال البريد الإلكتروني في العالم لأنها تقدم خطة خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني مجانية إلى الأبد، وهناك خطط أخرى مدفوعة يمكنك الاستعانة بها أيضًا.

اجمع جهات الاتصال ضمن قائمة التسويق بالبريد الإلكتروني

سيكون لدى معظم الشركات بعض عناوين البريد الإلكتروني تستطيع البدء باستخدامها للتسويق عبر البريد الإلكتروني، أضف أولًا العملاء والأشخاص الذين تربطك بهم علاقة بالفعل إلى قائمة التسويق التي تستخدمها لإرسال البريد الإلكتروني لهم.

حتى إن لم يكن لديك أي بريد إلكتروني يمكنك إرسال الرسائل التسويقية له فلا داعي للقلق، حيث يمكنك إنشاء نموذج للتسجيل في نشرتك الإخبارية على موقع الويب الخاص بك، وتشجيع متابعينك على وسائل التواصل الاجتماعي، والعملاء المخلصين على التسجيل.

مهما كان موقفك لا تقوم بشراء قوائم بريد إلكتروني جاهزة فهي ستتضمن أشخاص لا يعرفون شيئاً عن نشاطك التجاري، فهذا لن يجدي نفعًا كما تفعل القائمة التي ينضم إليها الأشخاص المهتمين بمنتجاتك وخدماتك.

أضف جهات الاتصال الخاصة بك إلى حساب التسويق بالبريد الإلكتروني

بمجرد أن تقوم بإنشاء حساب تسويق عبر البريد الإلكتروني وقائمة أولية للإرسال إليها، أضف جهات الاتصال الخاصة بك إلى حسابك. يمكنك تحميل قائمة جهات الاتصال من جدول بيانات إكسل موجود على جهازك، أو استيراد جهات الاتصال مباشرةً من حساب جيميل أو آوت لوك. ثم قم بتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك ضمن قوائم منفصلة بناءً على ما تعرفه عنها.

على سبيل المثال إذا كنت تمتلك صالة ألعاب رياضية، فأنشئ قوائم بريد إلكتروني منفصلة للأشخاص الذين تلقوا دروسًا بالسباحة وقائمة أخرى للذين حضروا دروس اليوغا مثلًا. بهذه الطريقة ستتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على اهتمامات محددة.

قم بإعداد البريد الإلكتروني الترحيبي الخاص بك

البريد الإلكتروني الترحيبي هو أول رسالة يتلقاها المشتركون الجدد بالرسائل التي ترسلها. تعتبر هذه الرسائل مهمة لأنها تمثل الانطباع الأول عنك الذي يصل إلى الأشخاص المهتمين بنشاطك التجاري. يمكنك توقع معدل فتح أعلى من المتوسط للبريد الإلكتروني الترحيبي الخاص بك، لذا تأكد من تقديم فائدة من بريدك المرسل.

ابدأ بتحية حارة، وقدم لمحة عامة عما يمكن أن يتوقعه منك في المستقبل، وقدّم لهم شيئًا مفيدًا على الفور. بمجرد إعداد الرسالة الترحيبية، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني الترحيبي الخاص بشركتك إلى كافة جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا.

إنشاء قالب بريد الإلكتروني يمكن إعادة استخدامه

حتى إذا لم تكن مصممًا يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني احترافية مصممة بشكل جميل، وتبدو مميزة على أي جهاز. يحتوي موقع Constant Contact على المئات من قوالب البريد الإلكتروني يمكنك الاختيار من بينها. عند اختيار قالب، ابحث عن واحدٍ لافتٍ للنظر، متناسب مع شاشة الجوال.

بعد ذلك قم بتخصيص النموذج الخاص بك بما يتوافق مع علامتك التجارية عن طريق وضع شعار نشاطك التجاري أعلى البريد الإلكتروني مباشرًة، ووضع صورة فيها رابط الصفحة الرئيسية لموقعك أو متجرك على الإنترنت. أنشئ تذييل بريد إلكتروني يتضمن اسم نشاطك التجاري، ومعلومات الاتصال، وروابط لحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

بمجرد الانتهاء من إعداد جميع عناصر التصميم الأساسية هذه، قم بعمل نسخة من النموذج واحتفظ بها. باستخدام هذا النموذج القابل لإعادة الاستخدام، لن تضطر إلى البدء من الصفر وإضافة علامتك التجارية في كل مرة.

تدرب على كتابة الرسائل المقنعة

تعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي يعتقد معظم رجال الأعمال بأنها صعبة، ولكنها ستصبح سهلة إذا تخيلت بأنك تُجري محادثة وجهًا لوجه مع شخص ما، وأن تكتب بالضبط ما تريد قوله له.

يجب عليك تقسيم رسالتك إلى ثلاثة أقسام مهمة وهي:

· ما الذي تعرضه؟ – اكتب ذلك في العنوان.

· كيف ستساعد القارئ؟ – اكتب ذلك في نص الرسالة.

· ماذا يجب أن يفعلوا بعد ذلك؟ – دعوة للتعامل.

تساعد هذه الصيغة البسيطة المكونة من ثلاث خطوات على الاستمرار في التركيز حتى تتمكن من كتابة رسائل فعالة بسرعة.

قضاء بعض الوقت في كتابة عنوان البريد الإلكتروني

يعد سطر العنوان بالبريد الإلكتروني أحد أهم أسطر النص في رسالتك بالكامل، لأن المشتركون برسائل البريد الإلكتروني الخاص بك يشاهدون سطر العنوان قبل أن يفتحوا رسالتك. يجب أن تترك انطباعًا جيدًا، واكتب كلمات لطيفة، فإذا لم تفعل ذلك فقد يتخطى مستقبل الرسالة رسالتك دون أدنى تفكير. يجب أن يكون سطر العنوان قصيرًا وسريعًا قرابة 40 حرفًا.

قم بالمعاينة والاختبار قبل الإرسال

قبل الضغط على الإرسال، قم بقراءة رسالتك وتأكد من أنها خالية من الأخطاء الإملائية، وركّز على العنوان أيضًا. من الأفضل أن ترسل لنفسك، أو لأحد الموظفين بريدًا إلكترونيًا تجريبيًا قبل إرساله إلى قائمة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك.

إرسال البريد الإلكتروني في أفضل وقت

عندما تكون مستعدًا لإرسال البريد الإلكتروني، فإن التوقيت عامل مهم يجب مراعاته. يختلف كل جمهور عن الآخر، ويختلف أفضل وقت للإرسال بناءً على الأشخاص الموجودين في قائمتك البريدية. يمكنك أيضًا إنشاء جدول إرسال ثابت والالتزام به، على سبيل المثال إذا قمت بإرسال رسالة إخبارية في الأول من كل شهر، سيتوقع جمهورك مشاهدتها في بريدهم في هذا الوقت في كل مرة.

اطلع على النتائج

لا يقتصر التسويق بالبريد الإلكتروني على إرسال الرسائل فحسب، بل يجب عليك تتبع معدل الفتح، ونسبة النقر إلى الظهور، ومعدلات إلغاء الاشتراك، وما إلى ذلك، والعمل على تحسين النتائج مع مرور الوقت. إذا كنت ترغب برؤية نتائج جيدة فيجب أن تعرف المزيد عن عملائك والمشتركين عن طريق قياس أداء كل بريد إلكتروني مرسل، وإجراء التحسينات اللازمة لذلك.

قضاء بضع دقائق بمشاهدة تقارير البريد الإلكتروني، سيزودك بمعلومات قيّمة مثل من فتح بريدك الإلكتروني، ومن نقر على الروابط داخله، وما هي المعلومات الأكثر إثارةً لاهتمام القراء، هذه المعلومات ستساعدك على زيادة فعالية التسويق بالبريد الإلكتروني.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1.2.3.4