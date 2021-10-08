شركة AMD تعد بحل مشاكل أجهزتها التي ظهرت بعد تحديث ويندوز 11

أطلقت مايكروسوفت النسخة النهائية من ويندوز 11 الجديد وسمحت للمستخدمين بتحديث أجهزتهم التي تتوافق مع النظام، لكن كان جزء كبير من المستخدمين خاصة الذين يمتلكون أجهزة بمعالجات AMD Ryzen يواجهون مشاكل في الاستخدام بعد التحديث على عكس مستخدمي إنتل، وهو ما أكدته الشركة فعليًا.

ووعدت AMD بحل جميع المشاكل التي تواجه مستخدميها مع ويندوز 11 خاصة أصحاب الأجهزة القوية، فعلى سبيل المثال لاحظ اللاعبين تراجعًا في أداء أجهزتهم بنحو 15% بسبب هذه المشاكل. وتعمل الشركة في الوقت الحالي على حلها بالتعاون مع مايكروسوفت.

ويعود السبب في هذه المشاكل إلى خلل في يظهر مع التحديث يعمل على زيادة حجم ذاكرة “L3” وزيادة وقت الاستجابة بواقع ثلاث مرات إضافية، ما يؤثر الاستفادة من ذاكرة الرام بشكل سريع عند فتح تطبيقات مختلفة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشاكل تم ملاحظتها في الأجهزة التي تمتلك معالجات مع ثمان نوى أو أكثر، وتعمل بطاقة 65 واط وأكثر.

المصدر:

AMD Website